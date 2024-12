Sydney Sweeney domina la classifica delle star più popolari del 2024: ecco la Top 10 completa

Sydney Sweeney è la star più popolare del 2024, lo conferma la lista stilata da IMDb. La co-star di Sweeney di Tutti tranne te, Glen Powell, è la Breakout Star del 2024, secondo quanto dichiarato dal sito. Scoprite di seguito chi fa parte della lista stellare.

Le Top 10 delle star più popolari del 2024 viene stilata utilizzando i dati delle classifiche IMDbPro MOVIEmeter e STARmeter, che si basano sulle effettive visualizzazioni di pagina degli oltre 250 milioni di visitatori mensili di IMDb. La Top 10 delle Breakout Star è composta dal gruppo di nomi che nel 2024 sono entrati per la prima volta nella Top 100 annuale di IMDb. Il gruppo si è costantemente posizionato ai primi posti della classifica STARmeter di IMDbPro nel corso dell'anno.

Sydney Sweeney, che ha dominato la classifica STARmeter per tutto il 2024, ha mantenuto una posizione stabile nella Top 10. Tra gli altri volti in crescita figurano Ella Purnell di Fallout, Cristin Milioti di The Penguin, Barry Keoghan di Bird e Rebecca Ferguson di Dune 2.

Tutti tranne te: Glen Powell e Sydney Sweeney nel film

Powell, che tra i suoi crediti per il 2024 ha anche Twisters e Hit Man, è anche nella lista delle star più popolari. Sebbene abbia ottenuto successo a livello globale con Top Gun: Maverick del 2022, l'attore è salito costantemente nella classifica STARmeter dopo l'uscita di Tutti tranne te. In seguito, e anche grazie a Hit Man e Twisters, Powell è diventato un punto fermo della classifica STARmeter, posizionandosi per nove volte nella Top 10. Secondo IMDb, Powell ha suscitato interesse anche per i prossimi progetti, tra cui Chad Powers della 20th Television e il remake di The Running Man della Paramount.

Locandina di Barry Keoghan

Altri nomi che si fanno notare nella lista delle Breakout Star includono Nicola Coughlan di Bridgerton (anche tra le star più popolari), Emma Corrin di Deadpool & Wolverine, Cailee Spaeny di Civil War, Nava Mau di Baby Reindeer, Michelle Keegan di Brassic, Adam Brody di Nobody Wants This, Kelsey Asbille di Yellowstone, Anna Sawai di Shogun e Nicholas Galitzine di The Idea of You.

La Top 10 delle star di IMDb

Di seguito potete visionare la classifica delle 10 star più popolari dell'anno 2024:

1 Sydney Sweeney

2 Ella Purnell

3 Cristin Milioti

4 Eiza Gonzalez

5 Glen Powell

6 Barry Keoghan

7 Nicola Coughlan

8 Eve Hewson

9 Dafne Keen

10 Rebecca Ferguson