Sydney Sweeney irriconoscibile sul set del biopic sulla pugile Christy Martin

Nelle ultime ore sono trapelate in rete alcune foto dal set che ritraggono una Sydney Sweeney davvero irriconoscibile nei panni della pugile Christy Martin per quello che sarà il biopic dedicato alla sportiva.

Al momento non è chiaro quando la pellicola uscirà nelle sale perché non ha ancora trovato una casa di distribuzione, ma le riprese sono attualmente in corso quindi c'è tutto il tempo per trovare ed eventualmente raggiungere un accordo. Le riprese sono da poco iniziate in Virginia.

Il regista del biopic su Martin sarà l'australiano David Michôd, già autore di film come Animal Kingdom e The King.

Sydney Sweeney irriconoscibile sul set del biopic su Christy Martin

Chi è Christy Martin?

L'atleta, una donna gay proveniente da una famiglia conservatrice della Virginia, è stata la prima pugile a firmare con il promoter Don King e l'unica ad apparire sulla copertina di Sports Illustrated. Nel corso della sua vita ha dovuto affrontare gli abusi fisici ed emotivi del marito e manager Jim Martin.

Sweeney non dovrebbe avere problemi a plasmare il suo corpo per il ruolo: ha fatto wrestling e kickboxing per quasi sette anni, nel periodo della sua adolescenza. Michod ha dichiarato in un comunicato di essere rimasto molto colpito dalla performance dell'attrice nel film della HBO Reality, uscito lo scorso anno. Quest'anno, dopo averla vista in Madame Web e Immaculate, la ritroveremo nell'atteso Eden, film di Ron Howard in cui condivide lo schermo con Ana De Armas.

L'ultima volta che abbiamo sentito parlare di Michod, stava montando una "nuova versione" del suo prossimo dramma della A24, Wizards!, che era stato proiettato alla fine dell'anno scorso. Potremmo aspettarci l'uscita di questo film in autunno. Tra gli altri suoi lavori cinematografici figurano The Rover e War Machine.