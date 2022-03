Swimming With Sharks: Diane Kruger e Kiernan Shipka nel trailer del remake de Il prezzo di Hollywood

Diane Kruger e Kiernan Shipka in lotta per un posto al sole nell'industria di Howllywood nella serie Swimming With Sharks, remake del cult In prezzo di Hollywood.

Svelato il primo trailer di Swimming With Sharks: serie remake del cult del 1994 Il prezzo di Hollwyood interpretato da Diane Kruger e Kiernan Shipka.

"Non hai cervello. Non sei chiamato ad avere il tuo giudizio. Quello che pensi non significa niente. Quello che senti non significa nulla. Sei qui per me. Sei qui per proteggere i miei interessi e per soddisfare i miei bisogni".

Questa è la battuta iconica pronunciata da un produttore di film tossici al suo assistente sconvolto ne Il prezzo di Hollywood, film di George Huang del 1994. All'interno dell'industria, la pellicola è stata definita iperrealistica e oggetto di molte battute interne. L'attrice e produttrice Kathleen Robertson firma il remake del film rovesciando il sesso dei caratteri e raccontando l'intera storia da un punto di vista femminile.

La serie originale Roku Swimming With Sharks vede protagoniste Diane Kruger nei panni della potente e spietata boss di uno studio di Hollywood e Kiernan Shipka in quelli della sua astuta stagista che non si fermerà davanti a niente per fare carriera. La serie approderà il 15 aprile su The Roku Channel.

Nel cast dello show anche Donald Sutherland, Thomas Dekker, Finn Jones, Erika Alexander, Ross Butler e Gerardo Celasco. Tucker Gates dirige la serie prodotta da Chris Cowles, Liz Destro, Stephen Israel, Jay Cohen e Dana Brunetti.