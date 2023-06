Sweetheart su Rai 4, trama e cast del film del ciclo estivo Summer Thrills

Stasera su Rai 4 in prima serata va in onda Sweetheart: cast, recensione e trama del thriller del 28 giugno

Torna il ciclo estivo Summer Thrills con nuovi film all'insegna dell'adrenalina, stasera Rai 4 manda in onda Sweetheart, film del 2019 diretto da D.J. Dillar. La scenografia è stata scritta dallo stesso regista insieme ad Alex Hyner e Alex Theurer. Trama, cast, recensione, curiosità e trailer del lungometraggio.

Sweetheart: Trama

Jenn è approdata su una piccola isola tropicale e non ci mette molto a rendersi conto di non essere completamente sola. Deve trascorrere le sue giornate non solo sopravvivendo agli elementi, ma anche difendendosi dagli agguati di una misteriosa creatura anfibia che emerge ogni notte.

Sweetheart: Curiosità

Sweetheart è prodotto da Jason Blum, artefice del successo di Insidious, Scappa-Get Out, Halloween e L'uomo invisibile.

La sceneggiatura della pellicola era composta da sole 68 pagine a causa della quantità limitata di dialogo in questo film.

Sweetheart è stato girato in poche settimane su un'isola privata situata nel Pacifico meridionale situata all'interno delle Isole Mamanuca delle Fiji.

Sweetheart: Personaggi e interpreti

Sweetheart: Recensione e trailer

La nostra recensione di Sweetheart

Su IMDB la valutazione degli utenti è 5,8/10