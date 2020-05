Sweet Tooth: il fumetto DC diventa una serie prodotta da Robert Downey Jr.

Sweet Tooth diventerà una serie tv prodotta da Robert Downey Jr. e sua moglie Susan per conto di Netflix.

Il progetto si basa sui personaggi creati per DC Vertigo da Jeff Lamire e sarà composto da otto episodi della durata di un'ora.

Nel team della produzione dello show ci saranno anche Jim Mickle, Beth Schwartz e Warner Bros. TV.

A dare voce ai protagonisti di Sweet Tooth saranno Christian Convery (Beautiful Boy), Nonso Anozie (The Laundromat), Adeel Akhtar (Les Misérables) e Will Forte (The Last Man on Earth). James Brolin, invece, sarà la voce narrante.

Al centro degli eventi ci sarà Gus, per metà cervo e per metà ragazzo, che lascia la sua casa nella foresta scoprendo che il resto del mondo è stato distrutto da un evento catastrofico. Il protagonista unisce quindi le forze con una bizzarra famiglia di umani e ibridi alla ricerca di risposte riguardanti questo nuovo mondo e il mistero legato alle proprie origini.

Mickle, coinvolto anche come regista, e Schwartz saranno autori e co-showrunner, oltre a produrre lo show Sweet Tooth in collaborazione con Robert Downey Jr. e Susan Downey.