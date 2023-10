SWAT 6 stasera su Rai 2: trama e cast degli episodi del 28 ottobre in prima visione TV

Questa sera, 28 ottobre alle 21.20, su Rai 2, torna in prima visione assoluta la sesta stagione di S.W.A.T., la celebre serie action americana. S.W.A.T. è il remake della serie TV omonima trasmessa dal 1975 al 1976. Ecco la trama e il cast della sesta stagione e dei due episodi di stasera.

S.W.A.T.

La trama è un mix di azione, indagini, ma anche le storie di vita privata dei protagonisti, i poliziotti dell'unità operativa d'élite della polizia di Los Angeles. Protagonista della serie è Daniel Hondo Harrelson, sergente della Polizia di Los Angeles, ex marine.

Stagione 6: Trama

Nella nuova stagione ci saranno nuove missioni e nuove minacce da sventare, anche fuori dagli Stati Uniti, fino in Thailandia, a Bangkok, dove un'indagine che riguarda un traffico di droga con un pericolo boss coinvolgerà gli agenti in trasferta. Ma non esiste solo il lavoro e il sergente Hondo dovrà fare i conti, per la prima volta, anche con la sua vita privata: il rapporto con Nichelle arriverà a un vero e proprio punto di svolta.

Il gruppo in questa nuova stagione ha accolto due nuovi elementi: due giovani donne, Powell e Cabrera, che, seppur molto differenti come carattere e attitudini, sono pronte a tutto pur di non far rimpiangere il coraggio e la dedizione di Chris, che ha lasciato la squadra la stagione passata. La serie S.W.A.T. è stata rinnovata per una settima ed ultima stagione composta da 13 episodi.

Episodio 9 - Gli oppressi

Hondo si prepara ad incontrare per la prima volta i suoceri a cena ma è preoccupato perché Wesley, il padre di Nichelle, è insoddisfatto della scelta della figlia di crearsi una famiglia con un uomo come lui. Tan invece vive un brutto momento perché si rende conto di quanto gli impegni lavorativi della moglie non permettano loro di vedersi in maniera costante. Luca, nel frattempo, scopre di avere una sorellastra, Eva.

Episodio 10 - Il Testimone

Abby, una donna che vive in un rifugio per senzatetto, dopo la sparizione del figlio Micah di otto anni, prende in ostaggio i membri dello staff del rifugio credendo che siano coinvolti nella vicenda. La squadra riesce a farla ragionare per collaborare con loro alla ricerca di Micah. Grazie a un video delle telecamere di sicurezza di un negozio, vedono che l'inserviente del rifugio è scappato insieme al bambino.

Il cast della sesta stagione: Interpreti e personaggi