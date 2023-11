SWAT 6 stasera su Rai 2: trama e cast degli episodi del 25 novembre

Questa sera su Rai 2, in anteprima assoluta, fa ritorno la squadra di SWAT con due nuovi episodi: cast e trama delle puntate in onda sabato 25 novembre.

Questa sera, 25 novembre alle 21.20, su Rai 2, torna in prima visione assoluta S.W.A.T. 6, la celebre serie action americana. La trama ruota attorno alle indagini e alle vite private dei poliziotti dell'unità operativa d'élite della polizia di Los Angeles. S.W.A.T. è il remake della serie TV omonima trasmessa dal 1975 al 1976. Ecco la trama e il cast della sesta stagione e dei due episodi di stasera.

S.W.A.T.

La sinossi di S.W.A.T. si caratterizza per essere un intenso mix di azione, indagini avvincenti e intriganti storie di vita privata dei protagonisti, tutti membri dell'unità operativa d'élite della polizia di Los Angeles.

Al centro di tutto ciò emerge Daniel "Hondo" Harrelson, il sergente della Polizia di Los Angeles, veterano degli United States Marine Corps, il cui ruolo centrale contribuisce a plasmare il tessuto avvincente della serie.

La serie S.W.A.T., inizialmente cancellata ma successivamente rinnovata grazie alle petizioni dei fan, si prepara per una settima ed ultima stagione composta da 13 episodi.

Trama e cast delle puntate del 25 Novembre

Episodio 17 - Stoccolma

La gravidanza di Nichelle sta per concludersi con tre settimane di anticipo. Anche i contrasti, che da tempo caratterizzano i rapporti di Hondo con i suoceri, stanno per raggiungere un punto critico.

Nel frattempo, dopo la sospensione, Tan è rientrato in servizio appena in tempo per partecipare con tutta la squadra alle indagini su un caso di sfruttamento sessuale di ragazze minorenni. La direzione delle operazioni passa dall'FBI alla S.W.A.T. a causa del coinvolgimento personale di un agente della polizia federale

Episodio 18 - Cinque pezzi facili

Hondo rientra al lavoro dopo la nascita di sua figlia, Vivian. La squadra deve investigare su una banda di ladri di origine mediorientale in cerca di cinque favolosi gioielli, di cui fanno parte cinque gemme estremamente preziose trafugate da un antico Corano.

Per quanto riguarda la vita privata, i primi giorni a casa con la piccola Vivian non sono così semplici per Nichelle e Hondo. Charice cerca di aiutare o novelli genitori.

Interpreti e personaggi