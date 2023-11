SWAT 6 stasera su Rai 2: trama e cast degli episodi dell'11 novembre in prima visione TV

Questa sera su Rai 2, in anteprima assoluta, fa ritorno la squadra SWAT con due nuovi episodi: cast, trama anticipazioni delle puntate in onda sabato 11 novembre.

Questa sera, 11 novembre alle 21:20, su Rai 2, ritorna in prima visione assoluta la sesta stagione di S.W.A.T., la serie action americana remake dell'omonimo serial televisivo trasmesso dal 1975 al 1976. Ecco la trama e il cast della sesta stagione, insieme alle anticipazioni dei due episodi in onda stasera.

S.W.A.T.

La trama è un mix di azione, indagini, ma anche le storie di vita privata dei protagonisti, i poliziotti dell'unità operativa d'élite della polizia di Los Angeles. Protagonista della serie è Daniel Hondo Harrelson, sergente della Polizia di Los Angeles, ex marine.

Stagione 6: Trama

Nella nuova stagione, le missioni si sono estese anche al di fuori degli Stati Uniti, portando gli agenti fino in Thailandia, a Bangkok. Qui, un'indagine sul traffico di droga ha coinvolto il team in un pericoloso confronto con un boss locale. Tuttavia, non solo il lavoro occupa la scena, poiché il sergente Hondo si trova ad affrontare, per la prima volta, questioni legate alla sua vita privata. Il suo rapporto con Nichelle raggiungerà un momento decisivo.

Il gruppo accoglie anche due nuovi membri in questa stagione: le giovani donne Powell e Cabrera. Nonostante le loro differenze di carattere e attitudine, entrambe sono determinate a dimostrare il coraggio e la dedizione necessari per colmare il vuoto lasciato da Chris, che ha abbandonato la squadra nella stagione precedente.

La serie S.W.A.T., inizialmente cancellata ma successivamente rinnovata grazie alle petizioni dei fan, si prepara per una settima ed ultima stagione composta da 13 episodi.

Le puntate dell'11 Novembre di S.W.A.T.

Episodio 13 - Rabbia e rimpianti

L'inaugurazione dell'inizio dei lavori di una nuova arena a Los Angeles viene interrotta dalla banda di Miguel Fuentes, vecchia conoscenza della SWAT. L'arena verrà costruita sulle terre dove un tempo sorgeva casa sua e adesso Miguel vuole la sua vendetta.

Episodio 14 - Verità e conseguenze

Tan, dopo aver scoperto i tradimenti della moglie e aver capito che il suo matrimonio è finito, cerca conforto nell'alcool ma finisce per aggredire un ragazzo in un pub. L'accaduto gli costa inevitabilmente un'indagine interna e Hondo deve mediare una soluzione positiva con Nichelle.

Il cast: Interpreti e personaggi