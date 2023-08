Swan Song: il trailer del documentario prodotto da Neve Campbell mostra la preparazione delle ballerine

Neve Campbell è la produttrice del film Swan Song, in arrivo in anteprima mondiale a Toronto 2023, di cui online è stato condiviso il primo trailer.

Swan Song, il progetto diretto da Chelsea McMullan e Sean O'Neill, verrà presentato in anteprima mondiale al festival di Toronto 2023 e il trailer del documentario prodotto da Neve Campbell regala le prime anticipazioni.

Nel video si ricorda l'importanza del balletto Il lago dei cigni e si mostra qualche immagine dell'intensa preparazione del corpo di ballo, gli ostacoli affrontati dalle ballerine e il lavoro compiuto dietro le quinte prima del debutto sul palco.

I dettagli del progetto

Swan Song debutterà in anteprima mondiale al festival di Toronto sabato 9 settembre e trasporterà gli spettatori all'interno di una delle compagnie di danza più famose al mondo mentre prepara una nuova produzione del balletto Il lago dei cigni, diretto dall'icona della danza Karen Kain, alla vigilia del suo ritiro dalle scene. Il documentario segue da vicino l'artista e un gruppo di giovani ballerine provenienti dalle fila del National Ballet of Canada, intrecciando il processo della drammatica creazione con delle scene intime delle vite personali dei soggetti mentre si avvicinano a uno dei debutti più significativi della storia della compagnia.

Kain ha scelto Il lago dei cigni come suo ultimo progetto dopo una carriera lunga 50 anni, ma Swan Song non si concentra sul celebrarla, ma piuttosto sull'osservare come gli artisti che stanno invecchiando possono accogliere una nuova generazione se scelgono di farlo. Il film entra ed esce dalla vita dei suoi soggetti e gli spazi delle prove catturano la compagnia come un'entità organica composta da performer, coreografi e tecnici che si spingono oltre gli ostacoli fisici ed emotivi per riuscire a ottenere un'opera ammirata a propria immagine.

Neve Campbell, prima di diventare attrice, ha studiato come ballerina e si esibita con gli altri studenti dell'Accademia di Danza del National Ballet of Canada, e la sua passione per la danza l'ha portata a essere coinvolta come produttrice.