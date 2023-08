Toronto 2023: Finestkind e Quiz Lady tra i nuovi film in programma

Finestkind e Quiz Lady sono tra i nuovi titoli annunciati nel programma di Toronto 2023, festival arrivato alla sua quarantottesima edizione.

Tra i progetti in arrivo all'evento canadese ci sono anche i nuovi film con star Dakota Johnson, Bérénice Bejo, Awkwafina, Sandra Oh e Mads Mikkelsen.

Tra i titoli presentati al Toronto International Film Festival 2023 nella sezione Gala c'è quindi Finestkind, diretto da Brian Helgeland e con star Jenna Ortega, Tommy Lee Jones, Ben Foster e Toby Wallace.

Nelle presentazioni speciali è stato aggiunto invece anche Daddio, opera prima di Christy Hall con star Dakota Johnson e Sean Penn. Il film seguirà una donna mentre parla con un autista di taxi delle relazioni più significative della sua vita.

Nella sezione ci sarà spazio anche per la première mondiale di Quiz Lady, diretto da Jessica Yu e con star Sandra Oh e Awkwafina.

A Toronto, dal 7 al 17 settembre, non mancherà nemmeno il cinema italiano: tra le première mondiali ci sarà infatti Holiday di Edoardo Gabbriellini. La sinossi del progetto, prodotto anche da Luca Guadagnino, è la seguente:

Veronica, dopo un lungo processo e due anni di prigione per l'omicidio della madre e del suo amante, viene riconosciuta innocente. Ha solo vent'anni e tutta la vita davanti, ma è difficile guardare al futuro quando gli occhi di tutti sono ancora rivolti a quel tragico evento. Attraverso i ricordi suoi e della migliore amica Giada, riavvolgeremo il nastro di una storia che più avanza e più si fa inquietante.

Ecco i nuovi titoli in programma a Toronto 2023:

Thank You For Coming Karan Boolani | India - Première mondiale

Evil Does Not Exist Ryûsuke Hamaguchi | Giappone - Première nordamericana

100 Yards Xu Haofeng, Xu Junfeng | Cina - Anteprima internazionale

About Dry Grasses (Kuru Otlar Üstüne) Nuri Bilge Ceylan | Turchia/Francia/Germania/Svezia - Première nordamericana

A Happy Day Hisham Zaman | Norvegia/Danimarca - Première mondiale

A Ravaging Wind (El Viento Que Arrasa) Paula Hernández | Argentina/Uruguay - Première mondiale

A Road to A Village (गाउ आएको बाटो) Nabin Subba | Nepal - Anteprima mondiale

Banel & Adama (Banel e Adama) Ramata-Toulaye Sy | Francia/Senegal/Mali - Anteprima nordamericana

Chuck Chuck Baby Janis Pugh | Regno Unito - Anteprima internazionale

City of Wind (сэр сэр салхи) Lkhagvadulam Purev-Ochir | Francia/Mongolia/Portogallo/Paesi Bassi/Qatar/Germania - Anteprima nordamericana

Close Your Eyes (Cerrar Los Ojos) Víctor Erice | Spagna/Argentina - Anteprima nordamericana

Death of a Whistleblower Ian Gabriel | Sud Africa - Première mondiale

Fallen Leaves (Kuolleet lehdet) Aki Kaurismäki | Finlandia/Germania - Anteprima canadese

Fitting In Molly McGlynn | Canada - Anteprima canadese

Green Border (Zielona Granica) Agnieszka Holland | Polonia/Repubblica Ceca/Francia/Belgio - Anteprima nordamericana

Hey, Viktor! Cody Lightning | Canada - Anteprima canadese

Holiday Edoardo Gabbriellini | Italia - Anteprima mondiale

Humanist Vampire Seeking Consenting Suicidal Person (Vampire humaniste cherche suicidaire consentant) Ariane Louis-Seize | Canada - Anteprima nordamericana

I Do Not Come To You By Chance Ishaya Bako | Nigeria - Anteprima mondiale

In Flames Zarrar Kahn | Canada/Pakistan- Anteprima nordamericana

Inshallah a Boy (Inshallah Walad) Amjad Al Rasheed | Giordania/Francia/Arabia Saudita/Qatar/Egitto - Anteprima nordamericana

Irena's Vow Louise Archambault | Canada/Polonia - Anteprima nordamericana

Je'vida Katja Gauriloff | Finlandia - Première canadese

Kanaval Henri Pardo | Canada/Lussemburgo - Anteprima nordamericana

Limbo Ivan Sen | Australia - Anteprima nordamericana

Lost Ladies (Laapataa Ladies) Kiran Rao | India - Anteprima mondiale

Mountains Monica Sorelle | USA - Anteprima internazionale

National Anthem Luke Gilford | USA - Anteprima internazionale

Perfect Days Wim Wenders | Giappone - Première canadese

Robot Dreams Pablo Berger | Spagna/Francia - Anteprima nordamericana

Shadow of Fire Shinya Tsukamoto | Giappone - Première nordamericana

Shayda Noora Niasari | Australia - Anteprima canadese

Sira Apolline Traoré | Burkina Faso/Senegal/Francia/Germania - Anteprima nordamericana

Snow Leopard (Xue Bao) Pema Tseden | Cina - Anteprima nordamericana

Sweet Dreams Ena Sendijarević | Paesi Bassi/Svezia/Indonesia/Francia - Anteprima nordamericana

The Breaking Ice Anthony Chen | Cina - Anteprima nordamericana

The Delinquents Rodrigo Moreno | Argentina/Brasile/Lussemburgo/Cile - Première nordamericana

The Feeling That the Time for Something Has Passed Joanna Arnow | USA - Anteprima nordamericana

The Monk and the Gun Pawo Choyning Dorji | Bhutan/Francia/USA/Taiwan - Première internazionale

The Nature of Love (Simple Comme Sylvain) Monia Chokri | Canada/Francia - Anteprima nordamericana

The Reeds (Son Hasat) Cemil Ağacıkoğlu | Turchia/Bulgaria - Anteprima mondiale

The Settlers (Los Colonos) Felipe Gálvez Haberle | Chile/Argentina/Frania/Danimarca/Regno Unito/Taiwan/Svezia/Germania - Anteprima nordamericana

The Teachers' Lounge Ilker Çatak | Germania - Anteprima nordamericana

They Shot the Piano Player (Dispararon Al Pianista) Fernando Trueba, Javier Mariscal | Spagna/Francia - Anteprima canadese

Toll (Pedágio) Carolina Markowicz | Brasile/Portogallo - Anteprima mondiale

Upon Open Sky (A Cielo Abierto) Mariana Arriaga, Santiago Arriaga | Messico/Spagna - Anteprima nordamericana

We Grown Now Minhal Baig | USA - Anteprima mondiale

Woodland (WALD) Elisabeth Scharang | Austria - Anteprima mondiale