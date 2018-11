Swamp Thing: iniziate le riprese della serie della DC!

Swamp Thing arriverà nel 2019 sulla piattaforma di streaming DC Universe e Crystal Reed, una delle protagoniste della serie, ha annunciato che le riprese sono ufficialmente iniziate.

Il ruolo del protagonista Alec Holland è stato affidato ad Andy Bean, mentre Derek Mears si calerà nei panni di Swamp Thing. Nel cast ci saranno anche Virginia Madsen, Jennifer Beals, Will Patton e proprio Crystal Reed, che interpreterà Abby Arcane.

Warner Bros. ha recentemente condiviso online la descrizione del due personaggi principali. Alec Holland nella serie è un appassionato biologo che all'improvviso scopre l'esistenza di una malattia sviluppatasi nella cittadina in cui vive che potrebbe essere collegata al suo lavoro nella palude. La scoperta lo porterà a scontrarsi con forze oscure trasformandosi nell'eroe Swamp Thing.

Swamp Thing emerge dalla palude con un fisico mostruoso e nuovi incredibili poteri sulla vita delle piante, ma deve lottare per conservare l'umanità dell'uomo che era. Quando forze oscure convergono sulla cittadina di Marais, Swamp Thing dovrà accettare le sue trasformazioni per difendere la cittadina e l'intero mondo.

Swamp Thing è prodotta da James Wan per la piattaforma di streaming.