Suzuki Jukebox – La notte delle hit, stasera su Rai 1: scaletta e cantanti della prima serata

Antonella Clerici e Clementino conducono la prima serata di Suzuki Jukebox su Rai 1: ecco gli artisti e le grandi hit protagoniste dell'evento musicale

Dopo il successo delle precedenti edizioni, Suzuki Jukebox - La notte delle hit torna su Rai 1 con due grandi serate dedicate alla musica degli anni '80, '90 e 2000. L'appuntamento è per questa sera, venerdì 11 settembre, e domani, sabato 12 settembre, con la conduzione di Antonella Clerici e la partecipazione di Clementino.

Il grande evento musicale andrà in scena dall'Inalpi Arena di Torino e, per la prima volta, sarà trasmesso in diretta televisiva su Rai 1, oltre che in streaming su RaiPlay. L'inizio è fissato alle 21:30, con la serata destinata a proseguire fino a poco dopo la mezzanotte.

Sul palco saliranno alcuni degli interpreti originali delle hit che hanno segnato diverse generazioni. Sarà un vero e proprio viaggio nella memoria attraverso canzoni capaci ancora oggi di far ballare, emozionare e cantare il pubblico.

Nek sarà sul palco del Suzuki Jukebox

Suzuki Jukebox, la scaletta di stasera venerdì 11 settembre

La prima serata di Suzuki Jukebox - La notte delle hit vedrà protagonisti dodici artisti e formazioni. Una scaletta pensata per attraversare epoche e generi diversi, riportando in prima serata alcuni dei grandi successi degli ultimi decenni.

Tra gli ospiti attesi questa sera ci saranno Nek, Cristina D'Avena, Patty Pravo. Sul palco anche DSL Dire Straits Legacy, supergruppo formato da ex membri storici e collaboratori dei Dire Straits per suonare dal vivo i grandi successi della celebre band britannica fondata dai fratelli Mark e David Knopfler. Gli artisti previsti per la puntata di venerdì 11 settembre, non necessariamente nell'ordine di esibizione, sono:

Cristina D'Avena

DSL*Dire Straits Legacy

Drupi

Filippo Graziani

Irene Grandi

Loredana Bertè

Lou Bega

Nek

Neri per Caso

Nino Buonocore

Patty Pravo

Sugarfree

Una serata all'insegna della nostalgia e delle grandi hit, con Antonella Clerici e Clementino pronti ad accompagnare il pubblico tra ricordi, musica e performance dal vivo.