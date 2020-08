Suspect - Presunto colpevole: stasera su La7 il film con Cher

Stasera su La7, alle 21:15, appuntamento con Suspect - Presunto colpevole, thriller diretto nel 1987 da Peter Yates, e con Cher, qui nelle insolite vesti di avvocatessa impegnata a difendere un innocente Liam Neeson dall'accusa di omicidio.

A Washington, mentre una sera un giudice della Corte Suprema si suicida, la sua segretaria viene trovata sgozzata in uno degli scarichi del Potomac. La Polizia arresta Carl Wayne Anderson (Liam Neeson), un clochard sordomuto, reduce dalla guerra del Vietnam, che vive lì, quale autore del delitto. Su richiesta del giudice Matthew Helms (John Mahoney), la giovane avvocatessa Kathleen Riley (Cher) viene incaricata della difesa d'ufficio. La donna però capisce subito che chi ha messo in mezzo il povero Anderson sta solo cercando di incastrare un innocente per farla franca...