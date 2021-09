Susan Sarandon e Anna Friel protagoniste di Monarch, serie Fox sulla musica country

Susan Sarandon e Anna Friel saranno protagoniste di Monarch, serie drammatica targata Fox ambientata nel mondo della musica country e prodotta Fox Entertainment.

Creato da Melissa London Hilfers, Monarch è descritto come un dramma multigenerazionale ambientato in Texas incentrato sulla prima famiglia del country, i Romans. La famiglia è guidata dalla talentuosa, ma difficile regina del country Dottie Cantrell Roman (Susan Sarandon). Con l'amato marito Albie, Dottie ha creati una vera e propria dinastia del country. Ma anche se il nome Roman è diventato sinonimo di autenticità, il successo della famiglia si fonda su una bugia. E quando il regno incontrastato musicale viene messo a rischio, l'erede Nicolette "Nicky" Roman (Anna Friel) non si fermerà di fronte a niente per proteggere l'eredità familiare e il proprio successo.

Melissa London Hilfers scriverà e produrrà Monarch, mentre Michael Rauch sarà lo showrunner e produttore esecutivo. La serie debutterà su Fox con uno speciale evento di due notti che inizierà domenica 30 gennaio 2022 e proseguirà martedì 1 febbraio.

Prossimamente vedremo Susan Sarandon nel biopic di John Kennedy Toole biopic The Butterfly in the Typewriter. Anna Friel si prepara ad apparire nella miniserie The Box, di Adi Hasak.