Surface: Gugu Mbatha-Raw nel trailer della serie in arrivo su Apple TV+

Il 29 luglio debutterà sugli schermi di Apple TV+ la serie Surface, con star Gugu Mbatha-Raw, di cui è stato diffuso il primo trailer.

Nel video si può vedere la protagonista andare alla ricerca della verità riguardante un traumatico evento che le ha causato dei danni alla memoria, situazione che la porta a cercare di fare chiarezza su ciò che non ricorda.

Surface è il nuovo thriller psicologico della creatrice Veronica West (High Fidelity), che farà il suo debutto il 29 luglio con i primi tre degli otto episodi totali, seguiti da un nuovo episodio ogni venerdì.

Ambientata nell'élite di San Francisco, la storia è interpretata da Gugu Mbatha-Raw ("The Morning Show"), che è anche produttrice esecutiva, nei panni di Sophie, una donna che ha perso gran parte della memoria a seguito di un trauma cranico ritenuto il risultato di un tentativo di suicidio. Mentre Sophie intraprende una ricerca nel passato per rimettere insieme i pezzi della sua vita con l'aiuto di suo marito e dei suoi amici, inizia a chiedersi se la verità che le è stata detta sia in realtà quella che ha davvero vissuto. Attraverso colpi di scena e un triangolo amoroso inaspettato, questo thriller sexy e raffinato porta a una domanda: e se un giorno ti svegliassi e non conoscessi i tuoi segreti? Surface racconta la storia di una riscoperta di sé che ci fa riflettere se siamo pre-programmati per diventare ciò che siamo o se scegliamo davvero la nostra identità.

Insieme a Gugu Mbatha-Raw, il cast della serie comprende Oliver Jackson-Cohen (The Haunting of Hill House), Stephan James (Se la strada potesse parlare - If Beale Street Could Talk), Ari Graynor (I'm Dying Up Here), la candidata all'Oscar Marianne Jean-Baptiste (Segreti e bugie), François Arnaud (I Killed My Mother) e Millie Brady (Pride and Prejudice and Zombies).

Surface è prodotta per Apple TV+ da Apple Studios e Hello Sunshine. Veronica West, che ha creato e scritto la serie originale, è anche produttrice esecutiva, come Reese Witherspoon e Lauren Neustadter per conto di Hello Sunshine e il candidato all'Emmy Sam Miller (I May Destroy You), che ha anche diretto quattro episodi, incluso il pilot. Kevin Sullivan, Jennifer Morrison e Tucker Gates hanno diretto gli altri episodi.