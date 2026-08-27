Superman: Man of Tomorrow, le riprese sono terminate e James Gunn è "immensamente grato”

James Gunn festeggia la fine dei lavori sul set del sequel con David Corenswet e Nicholas Hoult. E c'è grossa attesa per l'arrivo di Brainiac sullo schermo.

Il prossimo capitolo dedicato a Superman entra ufficialmente in una nuova fase. James Gunn ha annunciato la conclusione delle riprese principali di Superman: Man of Tomorrow, sequel del film uscito nel 2025 e seconda avventura cinematografica con David Corenswet nei panni dell'Uomo d'Acciaio. Il progetto passa ora alla lunga fase di post-produzione, in vista dell'uscita nelle sale, prevista per il 9 luglio 2027.

Superman: Man of Tomorrow, James Gunn saluta il set

David Corenswet e Krypto in una scena di Superman

Come ormai accade spesso con i progetti del nuovo DC Universe, è stato lo stesso James Gunn a comunicare la novità direttamente ai fan. Il regista e sceneggiatore ha infatti condiviso su Threads alcune immagini scattate insieme alla troupe, accompagnandole con un messaggio decisamente caloroso.

"Sono terminate le riprese principali di Man of Tomorrow. È stata davvero un'esperienza piena di gioia e provo un'immensa gratitudine nei confronti del cast e della troupe", ha scritto Gunn. Il filmmaker ha poi raccontato cosa mostrano gli scatti pubblicati: "Nella prima foto Nicholas Hoult si è buttato nel lago dopo l'ultima ripresa. Nella seconda c'è il gruppo di persone che ha guidato il lavoro, tranne Brian, riunito intorno al video village durante tutte le riprese. Rendono divertente fare film".

Si chiude così una lavorazione cominciata ufficialmente lo scorso 20 aprile, quando Gunn aveva segnalato l'inizio delle riprese con una foto contenente alcuni indizi sul sequel di Superman, tra cui un badge, una scacchiera e un pacchetto di patatine. Il 1° giugno era arrivato poi un altro piccolo assaggio dal set: una prima occhiata alla warsuit di Lex Luthor, uno degli elementi destinati ad avere un peso importante nel film.

Superman e Lex Luthor alleati contro Brainiac

Nicholas Hoult è Lex Luthor

Man of Tomorrow riprenderà la storia del Superman interpretato da David Corenswet, ma cambierà le carte in tavola nel rapporto con il suo principale avversario. Questa volta Lex Luthor, ancora interpretato da Nicholas Hoult, dovrà infatti collaborare con l'eroe per affrontare una minaccia ancora più pericolosa: Brainiac, il super-intelligente villain affidato a Lars Eidinger.

Nel cast tornerà anche Rachel Brosnahan come Lois Lane, insieme a Skyler Gisondo nei panni di Jimmy Olsen, Sara Sampaio come Eve Teschmacher, Isabela Merced come Hawkgirl, Nathan Fillion nel ruolo di Guy Gardner ed Edi Gathegi in quello di Mister Terrific.

Ci sarà spazio anche per altri personaggi destinati ad ampliare ulteriormente il DC Universe. Milly Alcock riprenderà il ruolo di Kara Zor-El dopo il cameo nel primo Superman e il successivo film Supergirl. Aaron Pierre, invece, porterà per la prima volta sul grande schermo il suo John Stewart, personaggio introdotto nella serie HBO Max Lanterns.

Con il set ormai chiuso e le riprese terminate, l'attenzione si sposta adesso sul montaggio, sugli effetti visivi e soprattutto sulla campagna promozionale in vista dell'uscita di luglio 2027. Mancano ancora diversi mesi al debutto nelle sale cinematografiche, ma tra Brainiac, l'inedita alleanza tra Superman e Luthor e un cast sempre più affollato, Man of Tomorrow si prepara a essere uno dei passaggi centrali nella costruzione cinematografica del nuovo universo DC.