Superman: James Gunn fa chiarezza sulle voci di un'apparizione di Henry Cavill nelle serie tv DC

James Gunn ha voluto porre fine alle voci diffuse online riguardanti una possibile apparizione di Henry Cavill in versione Superman in una delle serie tratte dai fumetti della DC.

L'attore britannico, nonostante alcuni nuovi aggiornamenti sostengano non abbia ancora firmato il nuovo contratto con DC Studios e Warner Bros, dopo l'uscita di Black Adam nelle sale aveva confermato che sarebbe tornato a interpretare l'iconico supereroe.

Nelle ultime ore si era diffusa l'indiscrezione che Superman, nella versione interpretata da Henry Cavill, potrebbe apparire "in film di cui sarà il protagonista, film crossover e inoltre show televisivi".

Il regista ha però voluto replicare alle notizie condivise online, in particolare a quelle in cui era stato aggiunto il dettaglio che le serie per il piccolo schermo sarebbero presenti nel contratto della star britannica. James Gunn ha così scritto online: "Non sono certo se state mentendo volontariamente o qualcuno vi sta mentendo e sfruttando, ma, come ho detto in precedenza, nessuno sa cosa sta accadendo attualmente nei DC Studios tranne me e Peter. E quello include scrivere qualsiasi nuovo contratto per chiunque a questo punto".

I fan della DC dovranno quindi attendere prima di scoprire cosa accadrà nel DC Universe dopo che Gunn e Peter Safran hanno ottenuto l'incarico di CEO dei DC Studios. L'obiettivo è di delineare un piano della durata di circa 10 anni per poter pianificare con attenzione i prossimi passi degli adattamenti dei fumetti per il piccolo e per il grande schermo.