Superman: James Gunn annuncia l'uscita del film in streaming (solo negli USA?)

Il regista ha annunciato la data in cui verrà reso disponibile il cinecomic con David Corenswet e Rachel Brosnahan del DC Universe.

Attraverso un post sui social, James Gunn ha annunciato la data d'uscita in streaming di Superman, il cinecomic del DC Universe uscito in estate al cinema e pronto ad essere visto anche in tv.

Nel weekend d'apertura, Superman ha incassato circa 125 milioni di dollari negli USA, rimanendo al primo posto della classifica per due settimane prima di essere scalzato da I Fantastici Quattro - Gli inizi.

Superman arriva in streaming negli USA

Secondo quanto riporta il post di Gunn, Superman uscirà su HBO Max il 19 settembre dopo aver incassato 615 milioni di dollari a livello globale per tutta l'estate.

Superman e Krypto in una scena di Superman

Il post di James Gunn non fornisce ulteriori informazioni. Attualmente, in Italia Superman è disponibile al noleggio (14,99 euro) e all'acquisto (19,99 euro) sulla piattaforma di Amazon Prime Video.

Nel post, pubblicato dal regista, si vede uno screenshot di un post di David Corenswet con parte del suo viso e sullo sfondo la copertina del film in streaming pronto per essere guardato comodamente sul divano.

Il nuovo corso di Superman al cinema grazie a James Gunn

Superman è il film inaugurale del DC Universe voluto da Warner Bros. e guidato da James Gunn e Peter Safran. Si tratta del secondo tentativo di Warner Bros. di creare un universo cinematografico DC dopo il fallimentare DC Extended Universe.

In Superman, David Corenswet interpreta il supereroe protagonista, affiancato da Rachel Brosnahan nel ruolo di Lois Lane, Nicholas Hoult nel ruolo di Lex Luthor e Nathan Fillion nei panni di Lanterna Verde. Nel film appaiono anche Milly Alcock nel ruolo di Supergirl, che ritroveremo da protagonista nel prossimo film dedicato al personaggio, e John Cena nei panni di Peacemaker, l'unico personaggio rimasto dal DCEU.

Corenswet ha ereditato un personaggio iconico e interpretato in passato anche da Christopher Reeve nei film di Richard Donner, e Henry Cavill nei film del DCEU.