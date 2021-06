Superman: Henry Cavill ha "riscattato" suo nipote a scuola? Ecco come è andata davvero

Henry Cavill è protagonista di una notizia tornata virale che racconta come l'interprete di Superman sia intervenuto per aiutare il nipote, ma ecco come è andata realmente.

Henry Cavill è tornato protagonista delle notizie online dopo che, un po' a sorpresa, è riemerso un aneddoto sull'ex interprete di Superman e suo nipote legato a degli eventi che si sono svolti ben 10 anni fa.

A ritornare virale è stata infatti la notizia che la star britannica avrebbe accompagnato Thomas a scuola per dimostrare che non era un bugiardo quando aveva dichiarato che il supereroe era suo zio.

Zack Snyder's Justice League: Henry Cavill in un primo piano

Su vari siti, negli ultimi giorni, è stata condivisa una foto di Henry Cavill accanto al nipote, ritratto mentre indossa una t-shirt con il logo di Superman. Ad accompagnare lo scatto è il racconto che il ragazzino si era quasi messo nei guai quando si era presentato alle lezioni vestito da supereroe e aveva sostenuto di averlo fatto perché Superman era suo zio. L'insegnante di Thomas gli avrebbe quindi spiegato che il supereroe non esiste, suscitando la reazione del bambino che continuava a sostenere il contrario venendo quindi portato in ufficio dal preside. La madre di Thomas, inoltre, era stata contattata per spiegarle come fosse meglio evitare che il ragazzino vivesse in un mondo fantastico, causando una reazione divertita e portandola a chiamare il cognato per chiedergli di presentarsi a scuola e "salvarlo", dimostrando che Thomas aveva ragione quando sosteneva di essere il nipote di Superman.

La notizia è però, come sottolinea il sito Techarp, per molti aspetti falsa: Henry Cavill aveva infatti parlato di quanto accaduto nel luglio 2013 durante il talk show condotto da Jay Leno facendo riferimento all'"incidente" scolastico avvenuto due anni prima, quando era stato scelto per la parte di Clark Kent dal regista Zack Snyder.

L'attore aveva spiegato: "Mio nipote era super eccitato dalla notizia ed era corso a scuola... Dovete sapere che Thomas è famoso per raccontare storie e inventare molte cose che dice agli insegnanti. Ha detto 'Mio zio è Superman' e la sua insegnante lo ha preso da parte e detto di non dire bugie".

La madre del bambino le aveva però spiegato successivamente perché il figlio aveva dichiarato di essere il nipote del supereroe, senza però chiedere l'aiuto di Cavill. La foto che lo ritrae accanto a Thomas con la t-shirt di Superman risale infatti al mese di settembre 2013 quando Henry stava facendo una passeggiata con il fratello e la sua famiglia.