Superman: James Gunn ha inserito degli attori dei Guardiani della Galassia, anche per un ruolo importante

James Gunn è solito usare attori con i quali ha lavorato bene nei suoi film ed anche in Superman ha infatti inserito dei volti noti visti già in Guardiani della Galassia

Era inevitabile che il regista James Gunn portasse alcuni degli attori con cui ha lavorato nell'MCU nei suoi DC Studios, e ora ha nominato tre star dei Guardiani della Galassia che faranno parte di Superman.

Gunn è attualmente all'estero per promuovere il primo film della DC Studios e ha confermato in una nuova intervista che Bradley Cooper, Pom Klementieff e Michael Rooker saranno nel reboot.

"Vi dirò qualcosa che nessuno sa. Pom Klementieff è uno dei robot", ha detto riferendosi alle guardie robotiche della Fortezza della Solitudine di Superman. "In quella stessa scena ci sono Bradley Cooper, Pom e Michael Rooker, che è un altro dei robot. Abbiamo due Guardiani proprio lì".

Rileggendo i commenti di Gunn, si può notare che, mentre afferma che Klementieff e Rooker si uniranno ad Alan Tudyk come robot di Superman, non rivela il ruolo di Cooper.

Superman e Guardiani della Galassia: Gunn si affida ad attori che conosce

Superman: David Corenswet stringe la mano a un androide

Diversi mesi fa, si vociferava che l'attore di Rocket Raccoon sarebbe apparso fisicamente in Superman nei panni di Jor-El, il padre kryptoniano di Kal-El. Maggiori informazioni sul suo ruolo sono disponibili in questa fuga di notizie sulla trama, ma che dire di Klementieff e Rooker?

Quest'ultimo ha già interpretato due ruoli nella DCU, tra cui Sam Fitzgibbon in Creature Commandos e il cattivo della seconda stagione di Peacemaker , Red St. Wild. In precedenza è apparso in The Suicide Squad, così come Klementieff, che ha interpretato una ballerina in La Gatita.

Tornando a Cooper, se davvero è Jor-El, Gunn ha fatto un ottimo lavoro con il casting. Resta da vedere quale ruolo avrà nella DCU oltre a questo cameo, dato che Gunn ha confermato di non avere intenzione di rivisitare la distruzione di Krypton dal punto di vista di Baby Superman.

Sono stati rilasciati anche un nuovo spot televisivo e un promo di Superman incentrato su Lex Luthor. Quest'ultimo presenta una nuova scena di dialogo, mentre in un'anteprima di 30 secondi vediamo l'Uomo del Domani colpito dalla kryptonite.

Superman , il primo lungometraggio dei DC Studios ad arrivare sul grande schermo, uscirà nei cinema di tutto il mondo quest'estate grazie alla Warner Bros. Pictures. Con il suo stile inconfondibile, James Gunn affronta il supereroe originale nel nuovo universo DC con un mix unico di azione epica, umorismo e sentimento, dando vita a un Superman guidato dalla compassione e da un'innata fede nella bontà del genere umano.

Il film è interpretato da David Corenswet nel doppio ruolo di Superman/Clark Kent, Rachel Brosnahan in quello di Lois Lane e Nicholas Hoult in quello di Lex Luthor. Appaiono anche Edi Gathegi, Anthony Carrigan, Nathan Fillion, Isabela Merced, Skyler Gisondo, Sara Sampaio, María Gabriela de Faría, Wendell Pierce, Alan Tudyk, Pruitt Taylor Vince, Neva Howell e Milly Alcock.

Superman arriverà nei cinema l'11 luglio 2025.