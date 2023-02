Superman, Brendan Fraser sul film di J.J. Abrams mai realizzato: "Ero deluso, ma è stato meglio così"

Brendan Fraser è tornato a parlare di Superman: Flyby, film del 2002 che non ha mai visto la luce, rivelando di aver sostenuto dei provini per la parte dell'Uomo d'Acciaio.

In attesa di scoprire chi vestirà i panni dell'uomo d'acciaio in Superman: Legacy, Brendan Fraser è tornato di recente a parlare dell'opportunità sfumata con Superman: FlyBy, film del 2002 che sarebbe dovuto essere diretto da J.J. Abrams e non vide mai la luce. L'attore era stato tra i pochissimi a sostenere i provini per il ruolo da protagonista.

"Tutti leggevano e conoscevano Superman. Eravamo in sei o sette a fare i provini nel 2002. Prima di me c'era stato anche Paul Walker, sembrava una scena de I soliti sospetti" ha dichiarato Brendan Fraser ai microfoni di The Howard Stern Show. "Sapevo che poteva essere l'opportunità di una vita, ma dovevo fare i conti con il fatto che sarei rimasto per sempre l'Uomo d'Acciaio nell'immaginario collettivo".

Brendan Fraser, fragile e umano outsider di Hollywood: la rinascita di un beniamino

"C'era questa sorta di peso Faustiano che gravitava sulle mie spalle. Penso che, inconsciamente, sapessi di non voler essere ricordato per un solo ruolo in tutta la mia carriera. Rimasi ugualmente deluso perché era un'ottima opportunità e alla fine è sfumata. Ci sono stati molti giochi politici da parte degli studios... ma durante il mio provino non ero mentalmente al 100% e forse se ne sono accorti" ha concluso l'attore.

Superman: FlyBy venne cestinato e la Warner decise di optare per Superman Returns, diretto da Bryan Singer. Il film vide Brandon Routh nei panni dell'Uomo d'Acciaio. Nel cast anche Kevin Spacey nei panni di Lex Luthor.