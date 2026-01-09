Man of Tomorrow, James Gunn copierà Zack Snyder per introdurre Wonder Woman nel DCU?

Nelle ultime due settimane, diversi giornalisti hanno alimentato le speculazioni condividendo dettagli sul casting di Man of Tomorrow per un personaggio che assomiglia molto a Wonder Woman, e sembra che James Gunn sia davvero alla ricerca di un'attrice che interpreti una nuova versione dell'iconica guerriera amazzone nel sequel di Superman.

Durante la puntata di questa settimana di The Hot Mic, il noto insider Jeff Sneider ha confermato la recente affermazione del co-conduttore John Rocha secondo cui la nuova Wonder Woman del DCU sarà effettivamente introdotta in Man of Tomorrow e che Gunn ha incontrato un numero imprecisato di attrici potenzialmente adatte a vestire i panni di Diana prima della fine dell'anno scorso.

Secondo le ultime indiscrezioni, Gunn starebbe "valutando tutte le giovani attrici 'hot' (ovvero emergenti) per il ruolo della nuova protagonista femminile in Man of Tomorrow", e chiunque otterrà la parte dovrà essere "alta, sui vent'anni e con abilità di combattimento".

Batman v Superman: Henry Cavill, Gal Gadot e Ben Affleck in una scena del nuovo trailer

Gunn come Snyder, Wonder Woman sarà introdotta in Man of Tomorrow?

Attualmente, è in fase di sviluppo un film solista dedicato a Wonder Woman (la sceneggiatrice di Supergirl Ana Nogueira sta attualmente lavorando alla storia), ma sembra che Gunn abbia intenzione di seguire l'esempio del regista di Batman v Superman: Dawn of Justice Zack Snyder, consentendo al pubblico di familiarizzare prima con il personaggio in un contesto di squadra.

Potremmo anche vedere il Cavaliere Oscuro del DCU fare il suo debutto in Man of Tomorrow? Sneider ha sentito dire che Batman non apparirà nel film, ma verrà citato! Questo sarebbe il primo riferimento live-action al Cavaliere Oscuro, ma il protettore di Gotham City è apparso brevemente nella serie animata Creature Commandos.

Infine, l'insider ha sentito dire che il film dedicato ai Teen Titans, alla cui sceneggiatura stava lavorando anche Nogueira, ha "incontrato un ostacolo". Non ci sono altre informazioni al momento, ma non sarebbe sorprendente se questo progetto verrà accantonato dal DCU nelle prossime settimane.

Brainiac nei fumetti DC

Chi è Brainiac nei fumetti DC?

Brainiac, creato nel 1958 da Otto Binder e Al Plastino, è un'entità aliena dotata di un'intelligenza superiore, ossessionata dalla catalogazione e dal controllo assoluto del sapere universale. Non un antagonista impulsivo, ma una mente fredda capace di ridurre pianeti in miniature da conservare come trofei o di cancellarli se non rispondono ai suoi standard.

Man of Tomorrow rappresenta la sua prima apparizione in un film DC di grande produzione, e la scelta di Eidinger suggerisce la volontà di puntare su una minaccia più concettuale che muscolare, costruita su inquietudine, controllo e distanza emotiva.