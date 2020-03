Supergirl: Melissa Benoist è incinta, avrà un figlio con Chris Wood

Melissa Benoist di Supergirl è incinta. La star ha dato il lieto annuncio insieme al marito, l'attore Chris Wood, sui social. I due sono molto amati dai fans e dai colleghi che hanno inondato le loro bacheche di messaggi di auguri.

Melissa Benoist e Chris Wood stanno per diventare genitori. La star di Supergirl ha postato su Instagram la notizia. Nella foto Melissa è insieme a Chris e ai loro cani e mostra un maglioncino da bambino. Nel post l'attrice ha scritto "Un cucciolo non di cane sta per arrivare nella nostra famiglia molto presto! Chris Wood per natura è sempre stato un vecchio padre, ma ora lo diventerà per davvero!"

Poco dopo anche Chris Wood ha condiviso la notizia dal suo account, nella foto l'attore appare con il pancione e Melissa lo abbraccia dalle spalle "la foto è uno scherzo ma la notizia è vera".

Melissa Benoist e Chris Wood si frequentano dal 2017 e lo scorso settembre si sono sposati con una cerimonia privata. Tra gli invitati al matrimonio c'erano diversi co-protagonisti dell'Arrowverse e di The Vampire Diaries. Non è ancora chiaro se la gravidanza della Benoist avrà qualche impatto su Supergirl, visto che la serie è stata rinnovata pochi mesi fa e le riprese delle stagioni vengono in genere registrate nel periodo estivo. Proprio in questi giorni, negli Stati Uniti sono andate in onda le puntate di Supergirl in cui Chris compare come guest star nei panni di Mon-El, ruolo che ha ricoperto nelle passate stagioni.