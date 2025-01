Supergirl debutterà nel nuovo Superman di James Gunn? Ecco cosa dice The Hollywood Reporter

Secondo il rinomato The Hollywood Reporter ci sono alcune conferme sull'apparizione di Milly Alcock nel mondo DC: in un recente articolo viene svelato che l'attrice farà il suo debutto come Supergirl nel film Superman: Legacy di James Gunn, in uscita il 10 luglio 2025, prima di essere la protagonista assoluta di Supergirl: Woman of Tomorrow, previsto per il 26 giugno 2026.

Supergirl nel film di Superman: perché?

Questo collegamento tra i due film potrebbe finalmente svelare il rapporto tra Superman (interpretato da David Corenswet) e la sua cugina kryptoniana, tema che ha acceso le speculazioni dei fan DC.

Supergirl: Woman of Tomorrow si ispira alla mini-serie a fumetti di Tom King e Bilquis Evely. La storia segue Kara mentre si unisce a Ruthye (interpretata da Eve Ridley) che cerca vendetta contro Krem of the Yellow Hills (Matthias Schoenaerts), l'assassino del padre di Ruthye. Tra i dettagli più emozionanti, è stato confermato il cameo di Jason Momoa nei panni di Lobo, il cacciatore di taglie alieno.

Una scena del nuovo Superman

Le riprese di Supergirl: Woman of Tomorrow, uno dei progetti di punta del nuovo DC Universe, sono ufficialmente iniziate presso i celebri studi Warner Bros. di Leavesden, Regno Unito. Prodotto da James Gunn e diretto da Craig Gillespie, il film vedrà la giovane Milly Alcock (House of the Dragon) nei panni di Kara Zor-El, cugina di Superman.

Flash e Supergirl: crossover in arrivo?

Sempre secondo il The Hollywood Reporter, David Krumholtz (Oppenheimer) ed Emily Beecham (1899, The Covenant) si uniranno al cast interpretando i genitori di Supergirl. Tuttavia, non è ancora chiaro se saranno i genitori kryptoniani Zor-El e Alura In-Ze o gli umani adottivi Jeremiah ed Eliza Danvers.