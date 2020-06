Superconnessi: presentata una clip al Festival di Annecy 2020

Phil Lord, Chris Miller e il regista Mike Rianda hanno portato ad Annecy 2020 alcune immagini del film Superconnessi, in uscita in autunno.

Phil Lord, Chris Miller e il regista Mike Rianda hanno portato ad Annecy 2020 alcune immagini del film Superconnessi, in uscita in autunno. I due produttori hanno ironizzato sull'edizione digitale che quest'anno sostituisce l'appuntamento fisico del festival d'animazione, facendosi riprendere con degli sfondi presi da vere foto della città francese, prima di lasciare la parola a Rianda, il quale ha spiegato che la famiglia Mitchell, i cui quattro membri sono protagonisti di questa nuova commedia animata, si basa in parte sulla sua.

Il cineasta, dopo aver riproposto il trailer ufficiale per rinfrescare la memoria del pubblico, ha poi introdotto una clip praticamente ultimata, dove la figlia Katie sconfigge il tedio facendo leccare il padre dal cane Monchi. L'amico a quattro zampe è anche stato al centro dell'intervento della production designer Lindsey Olivares, la quale ha mostrato come disegnare l'adorabile animale, in varie pose.

Trattandosi di una produzione di Phil Lord e Chris Miller, non dovrebbe sorprendere che ci fosse spazio anche per un certo tipo di ironia nella presentazione a distanza di Superconnessi, per l'esattezza grazie a un altro membro del team, Guillermo Martinez. Questi, per spiegare come si lavora a un progetto in una situazione fuori dal comune come quella attuale, ha infatti mostrato un esilarante cortometraggio artigianale, fatto di schizzi vari animati in maniera volutamente rudimentale, sulla propria vita durante il lockdown, tra obblighi paterni e una barba sempre più lunga. Uno humour che sembra corrispondere a quello del nuovo film della Sony Pictures Animation, attualmente previsto per il mese di ottobre negli Stati Uniti, dopo che la Sony ha cambiato le date di uscita di praticamente tutti i film che ha in cantiere da qui fino alla fine del 2021. Lord e Miller sono anche al lavoro sul sequel di Spider-Man: Un Nuovo Universo, previsto per il 2022.