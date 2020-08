Supercar: un film ideato come reboot della serie è in fase di sviluppo

Supercar potrebbe tornare sugli schermi, questa volta cinematografici: un film reboot della storia al centro della serie cult con David Hasselhoff è infatti in fase di sviluppo.

Nel team che si occuperà della produzione c'è James Wan che collaborerà con Spyglass Media Group, Michael Clear e Juson Scott.

Il film di Knight Rider, titolo originale del cult degli anni '80, sarà scritto da TJ Fixman e la storia sarà ambientata nel presente, mantenendo l'atmosfera del progetto originale. Lo show televisivo raccontava le avventure di una macchina parlante e dotata di intelligenza. La storia aveva al centro il miliardario Wilton Knight che salva il detective Michael Arthur dopo uno scontro che mette a rischio la sua vita. Dopo avergli dato un nuovo volto tramite la chirurgia, l'uomo gli assegna una nuova identità, Michael Knight, e lo coinvolge in un programma sperimentale legato alla giustizia, FLAG (Foundation for Law and Government) e he coinvolge anche l'utilizzo di KITT (Knight Industries Two Thousand), una Pontiac Firebird Trans Am modificata e controllata da un computer dotato di intellienza artificiale.

A capo di FLAG c'è Devon Miles, che offre a Michael indicazioni e consigli, mentre la dottoressa Bonnie Barstow si prende cura di KITT e degli aspetti tecnologici.

Supercar è andata in onda negli Stati Uniti dal 1982 al 1986 e ha dato vita a film e serie spinoff e a un disastroso sequel televisivo prodotto per NBC nel 2008.