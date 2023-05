Super Mario: il dettagliatissimo set LEGO del castello di Peach è scontato su Amazon

Il set LEGO Super Mario del castello di Peach è in sconto su Amazon; siete pronti a costruire uno dei posti più iconici dal videogioco e dal film?

Su Amazon il set LEGO Super Mario del castello di Peach è attualmente disponibile in offerta. Sul sito trovate questo meraviglioso scenario reso celebre sia dal videogioco che dal film, accompagnato da alcuni dei personaggi più famosi di sempre, a 112.75 €, con uno sconto del 13% dal prezzo base. Se interessati, potete acquistarlo dal box qui sotto.

Il set LEGO Super Mario del castello di Peach comprende: un castello giocattolo ricco di sfide con 5 figure (Bowser, Ludwig, Toadette, un Goomba e un Bob-omba), un Blocco Tempo, una vetrata con la Principessa Peach, un quadro Bob-omba con un Action tag nascosta, una torta con un Goomba all'interno, un frutto viola, e un ponte.

Ricreate anche voi uno dei luoghi più iconici nel mondo di Super Mario Bros. Il Film con questo set da 1216 pezzi. Perfetto come regalo in un'occasione speciale, o come oggetto da collezione da sfoggiare insieme a tutti gli altri set tematici.