Super Mario Bros: Jeffrey Dean Morgan sarà Luigi nel film live action?

Un nuovo rumor sul film live action dedicato a Super Mario Bros. compare sul web, secondo l'anticipazione, tutta da confermare, Jeffrey Dean Morgan potrebbe interpretare il mitico Luigi.

Supernatural: Jeffrey Dean Morgan nell'episodio Lebanon

Di un nuovo adattamento del popolare videogame Nintendo Super Mario Bros. si parla ormai da molto tempo. Poche settimane fa è trapelata la notizia, diffusa da We Got This Covered, secondo cui Brie Larson sarebbe la prima scelta per il ruolo della Principessa Peach. Adesso, a farle buona compagnia, ci sarebbe la star di The Walking Dead Jeffrey Dean Morgan che potrebbe interpretare Luigi.

Luigi, fratello di Mario, ha le stesse fattezze del consanguineo, ma a causa dell'utilizzo di una diversa tavolozza di colori, indossa una salopette ed un cappello di colore verde. Inoltre appare più snello del fratello idraulico e negli anni avrebbe in qualche modo sviluppato una sua personalità distinta.

The Walking Dead 10x09: la scena di sesso tra Negan e Alpha ha sconvolto i fan

Super Mario Bros. ha visto un primo adattamento cinematografico, Super Mario Bros., nel 1993, ma Nintendo non avrebbe apprezzato tanto da voler avere voce in capitolo nel nuovo progetto in arrivo. Se il cast verrà confermato, il reboot sembrerebbe promettere bene.