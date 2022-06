Super Mario Bros, l'interpretazione di Chris Pratt "è stata davvero straordinaria"

Nel corso dell'evento CineEurope a Barcellona, Chris Meledandri di Illumination ha parlato di Super Mario Bros: The Movie e ha definito straordinaria l'interpretazione di Chris Pratt.

Nel corso dell'evento CineEurope a Barcellona, Chris Meledandri di Illumination Studios ha parlato di Super Mario Bros: The Movie e ha definito straordinaria l'interpretazione di Chris Pratt.

A proposito di Super Mario Bros: The Movie, Chris Meledandri di Illumination Studios ha aggiornato i fan in modo particolare riguardo alla performance attoriale di Chris Pratt - che, nel film, doppierà il personaggio principale. Il produttore ha raccontato: "Chris è stato scelto perché pensavamo che potesse offrire una grande interpretazione di Mario. E ora che abbiamo fatto circa quindici sessioni di registrazione, e il film è per tre quarti finito, sono qui a dire che adoro la sua performance nei panni di Mario".

Avendo "origini italoamericane, ho potuto prendere questa decisione senza preoccuparmi di offendere gli italiani o gli italoamericani. Penso che ce la caveremo benissimo. Soprattutto perché Pratt ha fornito una performance così forte" ha chiosato Meledandri.

L'adattamento di Super Mario Bros. arriverà nelle sale statunitensi il 7 aprile 2023, seguito da un'uscita giapponese il 28 aprile. Inizialmente l'uscita del film era prevista per il 21 dicembre 2022, in tempo per le festività natalizie.

Oltre a Chris Pratt, il cast vocale di Super Mario Bros: The Movie comprende anche i nomi di Anya Taylor-Joy, Charlie Day, Seth Rogen, Jack Black e Keegan-Michael Key.