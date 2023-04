Super Mario Bros. Il Film: Jack Black non vuole pagare la spunta blu su Twitter

Jack Black non è intenzionato a pagare la spunta blu di Twitter, che garantisce che la persona con cui si comunica è stata verificata e non è un account falso. L'attore lo ha detto durante la premiére di Super Mario Bros. Il Film a Los Angeles. Allo stesso modo, anche Chris Pratt ha delle riserve sulle ultime disposizioni della piattaforma.

Il passaggio di Twitter nelle mani di Elon Musk ha cambiato la regola della spunta blue. Secondo il nuovo proprietario, si tratta di un servizio e come tale deve essere pagato. Il costo è di otto dollari al mese per utenti Android e undici dollari al mese per gli utenti iOS con iPhone, Mac o iPad. Una decisione che sta facendo discutere anche le star che hanno milioni di follower sul social.

Durante la premiére a Los Angeles di Super Mario Bros. Il Film, Jack Black, che ha prestato la voce al villain Bowser, ha risposto ad alcune domande sull'argomento. "Non so se pagherò per la spunta blu", ha detto l'attore a Variety. "Sono un poco imbarazzato dalla spunta blu ad essere onesto. Forse è meglio non averla, e sicuramente è meglio non pagare. Vedrò cosa succede se non pago. Voglio vedere veramente se mi tolgono questa spunta blu. Nel caso convocherò una grande conferenza stampa", ha affermato ridendo. Qui trovate le prime reazioni a Super Mario Bros. Il Film.

Anche Chris Pratt, la voce di Mario nel film diretto da Aaron Horvath e Michael Jelenic, ha qualche dubbio sul famigerato verificato. "Non lo so", ha risposto l'attore quando gli è stato chiesto se pagherà per mantenere la spunta su Twitter. "Ci tengo molto a tutti i miei follower. Farò tutto ciò che devo fare per rimanere parte della loro vita. Rispetto la loro attenzione e mi piace avere l'opportunità di parlare con loro quando sto girando film e cose del genere", ha aggiunto.

Chris Pratt, comunque, non è preoccupato che la mancata spunta blu possa spingere alcuni utenti a fingere di essere lui su Twitter. "Buona fortuna", ha detto sarcasticamente rivolgendosi ai potenziali impostori.