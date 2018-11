Super Mario Bros: in arrivo il film animato prodotto da Illumination!

Super Mario Bros., il famoso videogioco della Nintendo, diventerà un film animato prodotto da Illumination Entertainment.

Chris Meledandri si occuperà dell'adattamento e ha dichiarato: "Mi piace il fatto che la prima volta, con il lungometraggio live-action, non sia stato adattato bene. Penso che renda il progetto più eccitante e meritevole rispetto a realizzare un'altra versione di un lungometraggio che ha ottenuto un grande successo".

Il produttore ha rivelato che la produzione collaborerà a stretto contatto con Shigeru Miyamoto, il creatore del franchise: "Lo terremo in prima fila e al centro della creazione di questo film. Raramente ho visto accadere qualcosa di simile in occasione di un adattamento e accogliere la voce creativa originale come noi stiamo facendo con Miyamoto. C'è una lunga storia a Hollywood composta di persone convinte di saperne di più rispetto alle persone responsabili di un marchio. Ho compiuto io stesso questo errore in passato".

Il film dovrebbe arrivare nelle sale cinematografiche nel 2022.

Il progetto, ovviamente, avrà come protagonista il famoso idraulico che si ritrova a vivere delle incredibili avventure insieme al fratello Luigi e altri simpatici personaggi.