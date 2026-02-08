Super Bowl: quando è stato trasmesso per la prima volta in Italia?

Il Super Bowl è il grande evento finale del campionato di football americano, la NFL, che da anni ormai attira l'attenzione anche del pubblico di appassionati italiani sempre più numeroso. Questa notte, negli Stati Uniti, andrà in scena la finale del 2026.

A contendersi il titolo saranno i New England Patriots e i Seattle Seahawks; i primi non giocano un Super Bowl dal 2019, quando sconfissero i Los Angeles Rams, mentre i secondi mancano dal 2015, quando furono sconfitti proprio dai New England Patriots di Tom Brady.

La prima messa in onda del Super Bowl in Italia

Da anni ormai anche le reti italiane trasmessono il Super Bowl ma quando avvenne la prima messa in onda dell'evento sportivo più seguito d'America? Il debutto avvenne il 18 gennaio 1981 grazie a Canale 5, che mandò in onda in diretta il Super Bowl XV.

A contendersi il titolo furono gli Oakland Raiders e i Philadelphia Eagles, con collegamenti live in Lombardia e una successiva replica in prima serata il giorno successivo all'evento. Anche negli anni seguenti i tifosi italiani poterono godersi il Super Bowl, sempre trasmesso da Canale 5, con cronisti come Guido Bagatta e Rino Tommasi, collegati direttamente dagli States.

Col passare degli anni la copertura del Super Bowl in tv si è ampliata, passando da differite e trasmissioni solo in ambito regionale, a dirette nazionali e dagli anni '90, anche via pay-tv e piattaforme prettamente sportive. Dopo il il 1989 la finale fu mandata in onda live più regolarmente.

A che ora e dove guardare il Super Bowl 2026

Oggi il Super Bowl è un evento seguitissimo anche dal pubblico italiano. L'edizione 2026 andrà in scena proprio nella notte tra domenica 8 e lunedì 9 febbraio. La sfida tanto attesa tra New England Patriots e Seattle Seahawks sarà visibile anche in Italia, in contemporanea alla diretta statunitense.

L'intero evento verrà trasmesso in chiaro da Italia 1 a partire dalle 00:30, e da piattaforme streaming come Mediaset Infinity e DAZN.