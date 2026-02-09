Super Bowl, Pedro Pascal e Lady Gaga sorprendono il pubblico all’Halftime Show con Bad Bunny

Tra il boato della folla del Levi's Stadium di Santa Clara, in California, dove si è disputato nella notte il Super Bowl 2026, Pedro Pascal ha fatto il suo ingresso insieme a Bad Bunny, aggiungendosi al nutrito gruppo di star che ha partecipato all'Halftime Show.

Le luci dello stadio hanno rimarcato la presenza di Pascal e di altre star non musicali, aggiungendo ulteriore fascino e un livello extra di glamour ad un evento già carico di energia, grazie anche alle coreografie impeccabili.

Pedro Pascal balla al Super Bowl

Durante lo show, il mix di musica, cameo celebri e scenografie elaborate ha dato vita ad un momento incredibile, e come spesso accade, catturando quasi maggior interesse rispetto alla partita in sé, che ha visto trionfare i Seattle Seahawks sui New England Patriots.

Lo show è stato ricco di celebrità: oltre a Pedro Pascal hanno partecipato anche Karol G, Jessica Alba, Alix Earle, David Grutman e Young Miko. La loro presenza, sia a bordo campo sia in brevi apparizioni sul palco ha contribuito ad entusiasmare ulteriormente il pubblico allo stadio e in tv.

In particolare, Pedro Pascal si è esibito sul palco durante l'Apple Music Super Bowl LX Halftime Show, mandando i fan in visibilio. In aggiunta, anche Cardi B, presente insieme al compagno dei New England Patriots Stefon Diggs, ha regalato un cameo davvero memorabile.

La performance di Lady Gaga incanta il pubblico del Super Bowl 2026

Lo spettacolo ha riservato momenti increbili e ritorni da epoche differenti, come quello di Ricky Martin, star della musica internazionale negli anni '90 ed esibitosi sul palco affiancato da altre star più contemporanee come Lady Gaga.

In particolare, il talento di Ricky Martin ha permesso allo show di avere un'altra voce latina di grande rilievo, elevando la performance di Bad Bunny in uno dei momenti maggiormente iconici del Super Bowl, l'evento mediatico principe negli Stati Uniti, in grado di attirare milioni di telespettatori non solo negli USA.