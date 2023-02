Ben Stiller torna a essere Derek Zoolander nel nuovo spot del Super Bowl 2023

Ben Stiller ha riportato in vita l'eccentrico personaggio di Derek Zoolander nel nuovo spot della Pepsi che andrà in onda durante il Super Bowl 2023. Un video di pochi minuti in cui l'attore spiega la differenza tra il recitare e la vita reale, riprendendo anche il ruolo del protagonista del celebre film del 2001.

Diretto da Jorma Taccone (MacGruber, Popstar), lo spot vede Stiller in modalità "master-thespian" mentre recita scene finte di film - uccidendo un alieno malvagio, chiedendo alla sua ragazza di sposarlo in un ristorante, morendo di freddo in una foresta innevata, interagendo con un droide su un pianeta lontano - mentre dimostra l'obiettivo finale della recitazione. E ovviamente alla fine pubblicizza la Pepsi.

Una scelta naturale e che, a detta di Stiller, riflette i tempi attuali. "L'idea di lui che si fissa in maniera ossessiva, che si specchia e che è come se fosse affascinato dal suo stesso riflesso è probabilmente un po' indicativa del punto in cui ci troviamo come società al giorno d'oggi. Penso che nell'era dei social media e dei selfie, e di come la gente sia ossessionata dalle proprie immagini, ora abbia senso" ha dichiarato l'attore ai microfoni della CNN.

