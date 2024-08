Supacell: la serie sui supereroi anticonvenzionali avrà la seconda stagione

Grandi notizie per i fan di Supacell, serie originale Netflix che ha spopolato negli ultimi mesi, la serie ha infatti ricevuto il rinnovo per la seconda stagione

Supacell è stata rinnovata per la seconda stagione da Netflix. L'annuncio è stato dato martedì sui canali social di Netflix. Il rinnovo arriva dopo che la prima stagione, composta da sei episodi, ha debuttato sulla piattaforma streaming a giugno.

La prima stagione, come sappiamo, racconta di un gruppo di cinque persone comuni che inaspettatamente sviluppano dei superpoteri. Hanno poco in comune, tranne una cosa: sono tutti neri del sud di Londra. Spetta a un uomo, Michael Lasaki, riunirli per salvare la donna che ama.

Il cast della serie comprende Adelayo Adedayo, Calvin Demba, Tosin Cole, Nadine Mills, Eric Kofi-Abrefa, Josh Tedeku, Eddie Marsan, Ky-mani Carty e Rayxia Ojo. La serie è stata creata da Rapman, che è anche produttore esecutivo e regista. Sebastian Thiel anche regista della serie. Steve Searle, Mouktar Mohammed e Anna Ferguson sono anche produttori esecutivi.

Supacell: il rinnovo attesa dei fan, finalmente è arrivato

Supacell: una scena della serie Netflix

Supacell ha ricevuto ottime recensioni sin dal momento della sua uscita. Variety ha scritto che Supacell considera come l'individualismo abbia causato fratture nella società occidentale, in particolare nelle comunità nere che prima prosperavano grazie alla collettività. La serie riflette anche sul perché la nostra dipendenza dalla tecnologia ha indubbiamente un costo.

La serie ha ottenuto buoni risultati anche in termini di audience. Infatti Supacell ha occupato il primo posto nella classifica della Top 10 di Netflix in lingua inglese per le settimane dall'1 al 7 luglio e dall'8 al 14 luglio. Nella prima settimana di disponibilità, lo show ha totalizzato 11,8 milioni di visualizzazioni, seguite da 7,1 milioni di visualizzazioni nella seconda settimana.

Supacell: una scena della serie Netflix

Nella sua prima settimana, durante la quale è stato disponibile solo per tre giorni, lo show ha raggiunto il secondo posto nella classifica Top 10 con 6,4 milioni di visualizzazioni. Un successo quasi inatteso, che ora vedrà i fan e gli appassionati di serie di supereroi anticonvenzionali, in fermento in attesa della seconda stagione.