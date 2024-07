"Recitare con un robot è impegnativo": Rashida Jones parla della sua esperienza sul set della serie Sunny

Rashida Jones collabora con una vivace robot dalla voce femminile di nome Sunny nella serie televisiva di Apple TV+, in cui cerca di risolvere un misterioso incidente aereo legato alla scomparsa di suo marito e suo figlio.

La dark comedy intitolata Sunny, è l'adattamento del romanzo di fantascienza The Dark Manual di Colin O'Sullivan, che ha debuttato su Apple TV+ il 10 luglio. Rashida Jones è la protagonista della serie televisiva proprio al fianco di Sunny.

Io e il robot

L'attrice interpreta Suzie, una cinica americana in un futuro prossimo a Kyoto, in Giappone, che affronta il mistero della scomparsa della sua famiglia assieme a Mixxy (annie the clumsy), la conflittuale suocera giapponese Noriko Sakamoto (Judy Ongg), e un robot domestico, che giunge come premio di consolazione dalla compagnia tecnologica di suo marito, che Suzie trova sospetto e altamente fastidioso.

Una scena di Sunny con Rashida Jones e il robot domestico

Abituata ad utilizzare la sua pungente personalità per tenere alla larga le persone, incluso suo marito Masa Sakamoto (Hidetoshi Nishijima), Suzie sarà costretta a mettersi in gioco:"Penso che Suzie sia un po' resistente ad aprirsi ad una comunità ma è costretta a fare amicizia, anche con sua suocera, che sinceramente non le va a genio. Non si piacciono molto ma penso che il loro amore per Masa le faccia avvicinare un po' di più".

Il rapporto con una co-protagonista robotica in Sunny non è stato semplice:"Era una co-protagonista esigente" in riferimento non soltanto al robot stesso ma anche al design elaborato e alla tecnologia con l'attrice Joanna Sotomura impegnata nel dar voce e fornire le espressioni del personaggio:"Joanna ha dato molta vita a Sunny. Ci sono stati momenti in cui ho sentito la dolcezza, la riflessività e la complessità del robot ma poi era molto tecnico e mi sono ricordata che non era reale ed recitazione da ambo le parti".