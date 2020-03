Summertime: Netflix svela l'uscita della serie originale italiana

Netflix annuncia la data di uscita di Summertime: la serie originale italiana sarà disponibile dal 29 aprile 2020 in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo. Nel frattempo, ecco le 36 serie TV da vedere su Netflix.

Il cast principale della nuova serie originale Netflix prodotta da Cattleya - parte di ITV Studios - include nuovi talenti e giovani rivelazioni: Coco Rebecca Edogamhe, al suo esordio, darà il volto a Summer mentre Ludovico Tersigni (SKAM Italia) ricoprirà il ruolo di Ale. Accanto a loro Andrea Lattanzi (Sulla Mia Pelle) nei panni di Dario e gli esordienti Amanda Campana che sarà Sofia, Giovanni Maini che darà il volto a Edo e Alicia Ann Edogamhe nella parte di Blue.

Questa la sinossi di Summertime, moderna storia d'amore, ambientata durante l'estate, sulla costa adriatica. Un'attrazione innegabile unisce Ale e Summer, due ragazzi che provengono da mondi molto diversi. Lui è un ex campione di moto, ribelle e deciso a riprendere in mano le redini della sua vita. Lei è una ragazza che rifiuta di omologarsi alla massa e sogna di volare lontano ma sa di essere il collante della sua famiglia. Il loro amore sboccerà allo schiudersi dei primi ombrelloni sulla spiaggia e crescerà forte e vibrante assieme al sole dell'estate. Per entrambi, le vacanze saranno un viaggio indimenticabile che li porterà lontano da quello che erano prima di conoscersi.

La serie, in 8 episodi, è diretta da Lorenzo Sportiello e Francesco Lagi. Ispirata all'opera letteraria "Tre metri sopra il cielo" di Federico Moccia, la scrittura è affidata a Sofia Assirelli, Enrico Audenino, Mirko Cetrangolo, Daniela Delle Foglie, Daniela Gambaro, Francesco Lagi, Vanessa Picciarelli, Anita Rivaroli.