Summertime: chi sono i personaggi della serie italiana su Netflix

Summertime è la nuova produzione italiana che debutta su Netflix il 29 aprile. Il cast principale include nuovi talenti e giovani rivelazioni, vediamo chi sono i personaggi della serie ispirata a Tre metri sopra il cielo di Federico Moccia, prodotta dalla piattaforma streaming con Cattleya.

Summer (Coco Rebecca Edogamhe)

Summertime: Coco Rebecca Edogamhe e Amanda Campana in una scena della serie Netflix

Summer Bennati odia l'estate ed è un bel paradosso visto il nome che il padre, musicista, ha scelto per lei. Come tutti gli anni, Summer deve fare i conti con l'assenza del padre in giro per l'Italia per i tour estivi e con la frenesia della madre, che lavora in un lido balneare per l'intera stagione, dovendosi così occupare anche della sorella minore Blue. Summer si trova un lavoro per far passare più in fretta il tempo e mettere da parte qualche risparmio, nella speranza, un giorno, di lasciare quella città di provincia. Sicura inoltre di non volersi innamorare, Summer dovrà ricredersi a causa dell'incontro inaspettato con Ale, che le farà mettere in discussione le sue certezze e le insegnerà a lasciarsi andare.

Coco Rebecca Edogamhe esordisce con questa serie nel mondo dello spettacolo. È nata a Bologna, il 5 settembre 2001.

Ale (Ludovico Tersigni)

Summertime: Ludovico Tersigni nella serie Netflix

Alessandro Alba è cresciuto sulle moto e fin da bambino il padre lo ha allenato per farlo diventare un grande campione. Divenuto ormai un pilota professionista, si è preso una pausa a causa di un incidente che ha quasi messo fine alla sua carriera. Durante l'estate rimette in discussione le sue scelte e si innamora di Summer, grazie alla quale avrà la possibilità di scoprire se stesso da un nuovo punto di vista e capire cosa vuole fare veramente dalla sua vita.

Ludovico Tersigni ha esordito al cinema con il film Arance & martello. È conosciutissimo dai giovani per il suo ruolo di Giovanni Garau nella web serie Skam Italia, la cui quarta stagione è in arrivo su Netflix.

Dario (Andrea Lattanzi)

Summertime: Amanda Campana e Andrea Lattanzi in una scena della serie Netflix

Dario è il migliore amico di Ale fin dai tempi in cui vivevano entrambi a Roma. Insieme condividono una forte passione per i motori, che Dario coltiva lavorando in un'officina della riviera adriatica, in attesa che Ale lo porti con sé nel circuito professionale.Nel frattempo Dario compone musica e fa il DJ alle feste e, una sera, conosce Sofia, la migliore amica di Summer, che lo spronerà a essere più coraggioso con le ragazze, ma anche nella vita.

Andrea Lattanzi ha un'esperienza ormai consolidata nel mondo del cinema. Ha partecipato ai film Manuel, Letto n. 6, Palazzo di giustizia e Sulla mia pelle.

Sofia (Amanda Campana)

Summertime: Amanda Campana e Andrea Lattanzi in una scena della serie Netflix

Sofia è la migliore amica di Summer dai tempi della scuola, sono cresciute insieme, ma non potrebbero essere più diverse: Sofia ama l'estate, le feste, divertirsi, mentre Summer odia la stagione estiva ed è più riservata. Durante l'estate conoscerà Dario, il migliore amico di Ale, con cui stringerà un'amicizia speciale, che la aiuterà a trovare il coraggio di guardarsi allo specchio e far chiarezza sui suoi sentimenti.

Amanda Campana è un'altra esordiente ha 23 anni, nel 2020 ha lavorato anche con Gabriele Albanesi nel film Bastardi a mano armata.

Edo (Giovanni Maini)

Summertime: Giovanni Maini con la protagonista Coco Rebecca Edogamhe in una scena della serie Netflix

Edo è il migliore amico di Summer. Ha perso la madre molto presto e nella famiglia dell'amica ha trovato un po' una seconda casa. Complice e spalla a cui chiedere sempre aiuto, Edo è segretamente innamorato di Summer, ma quest'estate vedrà un incidente di percorso nella loro amicizia che porterà un cambiamento inevitabile nel loro rapporto.

Giovanni Maini è alla sua prima esperienza, è nato a Bologna il il 19 febbraio 2000, in precedenza aveva partecipato senza successo al casting per il film Volevo nascondermi.

Blue (Alicia Ann Edogamhe)

Summertime: una scena della serie Netflix

Blue è la sorella minore di Summer. A scuola ne combina sempre una, non ha amici e preferisce uscire con gli amici della sorella, che sono per lei come una seconda famiglia.

Come nella serie, Alicia Ann Edogamhe è sorella della protagonista Coco Rebe anche nella realtà. Esordiente, da alcuni post su Instagram di Coco si deduce che dovrebbe essere nata nel 2007.

Isabella (Thony)

Isabella è la mamma di Summer e Blue. Quando ha conosciuto Antony, il padre delle due ragazze, scriveva canzoni e cantava, ma quando sono nate le sue figlie ha dovuto mettere da parte la sua passione e il suo lavoro, per prendersi cura di loro mentre il compagno continuava a fare il musicista. D'estate Isabella lavora al bar dello stabilimento Bagno Paradiso e affronta le giornate in modo scanzonato e leggero, cercando di scacciare la malinconia.

Thony è un'attrice e cantautrice italiana, ha scritto la colonna sonora del film Tutti i Santi Giorni, Nel 2019 ottiene la Candidatura al nastro d'argento come miglior attrice protagonista per Momenti di trascurabile felicità

Maurizio (Mario Sgueglia)

Maurizio è il papà di Ale. Ex campione di motociclismo, da quando suo figlio era bambino l'ha messo su una moto per farlo diventare un grande campione. Tuttavia, dopo l'incidente con cui Ale ha rischiato la vita oltre che la carriera, Maurizio insiste per farlo tornare a correre, ma il ragazzo - che ha messo in discussione tutte le sue scelte - non è convinto di voler ricominciare e questo porterà inevitabilmente a uno scontro tra i due.

Mario Sgueglia ottiene i suoi primi successi televisivi con il personaggio di Querino in Suburra - La serie, nel nel 2017 entra a far parte del cast principale di Rosy Abate-La serie dove interpreta il vice questore.