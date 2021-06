Summertime 2, su Netflix in streaming da oggi

Netflix ha rilasciato ufficialmente in streaming la seconda stagione di Summertime, la serie originale italiana prodotta da Cattleya - parte di ITV Studios - a partire da oggi 3 giugno 2021 per tutti gli utenti registrati!

Fra i protagonisti di Summertime, l'attrice e cantautrice Thony torna nella duplice veste di protagonista, nel ruolo di Isabella (la mamma di Summer e Blue), e di musicista: dopo il brano The Living I Know, composto per la prima stagione, quest'anno è la volta di nuove canzoni inedite e originali come Trouble me too e We'll be fine. Si conferma quindi l'originale stile musicale di Summertime, che mescola indimenticabili successi come "Il cielo in una stanza", "Amore disperato" e "Il cielo è sempre più blu" con alcuni tra i più amati artisti del panorama musicale italiano contemporaneo.

Summertime: Ludovico Tersigni in una scena della seconda stagione

Oltre ad Ariete, presente con tre brani tra cui il suo inedito "L'ultima notte", gli 8 episodi che compongono la seconda stagione scorrono sulle note di Franco126, Carl Brave, Margherita Vicario, Gio Evan, Frah Quintale, Fulminacci, Psicologi ft Madame, Svegliaginevra, Venerus e molti altri ancora. Tornano i protagonisti della prima stagione, Summer (Coco Rebecca Edogamhe), Ale (Ludovico Tersigni), Dario (Andrea Lattanzi), Sofia (Amanda Campana), Edo (Giovanni Maini), Blue (Alicia Ann Edogamhe), Giulia (Romina Colbasso) a cui si aggiungono Lola (Amparo Piñero Guirao), Rita (Lucrezia Guidone) e Jonas (Giovanni Anzaldo). Nei ruoli degli adulti il pubblico ritroverà Isabella (Thony) e Antony (Alberto Boubakar Malanchino), rispettivamente la mamma e il papà di Summer e Blue, Laura (Maria Sole Mansutti) e Maurizio (Mario Sgueglia) ovvero la mamma e il papà di Ale, mentre Miguel (Jorge Bosch Dominguez) sarà il nuovo allenatore del ragazzo, e Loris (Giuseppe Giacobazzi), il papà di Edo, avrà al suo fianco la fidanzata Wanda (Marina Massironi).

La seconda stagione della serie, tratta dall'opera letteraria Tre metri sopra il cielo di Federico Moccia, è diretta da Francesco Lagi, già co-regista e co-autore della prima stagione, e da Marta Savina. Tutte le puntate sono firmate da Enrico Audenino e Francesco Lagi, affiancati da Daniela Gambaro, Luca Giordano e Vanessa Picciarelli nella scrittura di alcune sceneggiature.

