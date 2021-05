Summertime 2: Netflix svela data di uscita e teaser della seconda stagione

La seconda stagione di Summertime, la serie originale italiana Netflix prodotta da Cattleya - parte di ITV Studios - ha ora una data di uscita e un teaser trailer: la serie debutterà il prossimo 3 giugno in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo.

Nel teaser trailer le immagini sono scandite dall'inedito L'ultima notte, il brano firmato da Ariete e scritto appositamente per Summertime, da oggi disponibile in streaming su Spotify. La giovane cantautrice, presente nella colonna sonora con il suo stile autentico e diretto anche con i brani 18 anni e Solo te, è inoltre protagonista di un cameo all'interno della serie.

"Anche se può sembrare un brano spensierato, 'L'ultima notte' nasconde la nostalgia di un'estate che finisce", racconta Ariete. "Mentre la scrivevo mi tornavano in mente la spiaggia, i faló con gli amici, le serate passate a bere e quella inevitabile tristezza che avverti quando tutto sta per finire."

Tornano i protagonisti della prima stagione, Summer (Coco Rebecca Edogamhe), Ale (Ludovico Tersigni), Dario (Andrea Lattanzi), Sofia (Amanda Campana), Edo (Giovanni Maini), Blue (Alicia Ann Edogamhe), Giulia (Romina Colbasso) a cui si aggiungono Lola (Amparo Pinero Guirao), Rita(Lucrezia Guidone) e Jonas (Giovanni Anzaldo). Nei ruoli degli adulti il pubblico ritroverà Isabella (Thony) e Antony (Alberto Boubakar Malanchino), rispettivamente la mamma e il papà di Summer e Blue, Laura (Maria Sole Mansutti) e Maurizio (Mario Sgueglia) ovvero la mamma e il papà di Ale, mentre Miguel (Jorge Bosch) sarà il nuovo allenatore del ragazzo, e Loris (Giuseppe Giacobazzi), il papà di Edo, avrà al suo fianco la fidanzata Wanda (Marina Massironi).

La seconda stagione della serie, tratta dall'opera letteraria Tre metri sopra il cielo di Federico Moccia, è diretta da Francesco Lagi, già co-regista e co-autore della prima stagione, e da Marta Savina. Tutte le puntate sono firmate da Enrico Audenino e Francesco Lagi, affiancati da Daniela Gambaro, Luca Giordano e Vanessa Picciarelli nella scrittura di alcune sceneggiature.

Qui trovate la recensione della prima stagione di Summertime. La serie riporterà il pubblico tra le atmosfere estive della costa adriatica, grazie anche al sostegno della Emilia-Romagna Film Commission.

Questa la sinossi di Summertime 2: Quante cose possono succedere in un anno? Molte, soprattutto quando si è giovani come i protagonisti di Summertime. L'estate è tornata, Summer, Edo e Sofia superano l'esame di maturità e fanno progetti per il futuro, Ale è in Spagna alle prese con il suo rientro in pista e una nuova vita sentimentale con Lola, mentre Dario è in cerca di una strada sua. Ognuno alla scoperta di cosa significa davvero diventare grandi. Ma questa estate parlerà soprattutto d'amore: il tormento e l'estasi di un sentimento che dall'essere sognato, desiderato e temuto diventa finalmente realtà e che, ancora una volta sulle note di un'emozionante colonna sonora, aprirà i cuori dei ragazzi a nuove sfide.