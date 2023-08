SummerSlam, la card del grande evento estivo WWE

Roman Reigns vs Jey Uso in un "Tribal Combat", il terzo match tra Brock Lesnar e Cody Rhodes, e molto altro. La card completa di SummerSlam 2023, in onda questa notte sul WWE Network.

Una delle notti più attese dell'anno per il più grande party dell'estate. SummerSlam 2023 sta arrivando ed è pronto a cambiare per sempre la WWE. Nella notte italiana fra sabato 5 e domenica 6 agosto, direttamente dal Ford Field di Detroit, tutto è pronto per il 36° appuntamento con uno dei Premium Live Event più iconici della storia. L'evento, disponibile sul WWE Network, prevede una serie di match imperdibili, che rappresentano il culmine di molte rivalità. Ecco la card completa dello show.

World Heavyweight Championship - Seth Rollins vs Finn Balor

Dopo la sconfitta di Money in the Bank sta arrivando un'altra chance, forse l'ultima, per il leader del Judgment Day. Balor vuole chiudere la storia iniziata 7 anni fa, quando vinse lo Universal Title contro Seth ma si infortunò durante il match, rinunciando a un anno di carriera. Rollins, ormai amatissimo dal pubblico, ha il vento in poppa e vuole mantenere il suo titolo.

Cody Rhodes vs Brock Lesnar

Nell'ultimo episodio di Monday Night Raw i due si sono prima stretti la mano e poi The American Nightmare ha attaccato The Beast. Sarà il terzo capitolo di una rivalità molto fisica che in questo momento racconta di una vittoria a testa. A SummerSlam il capitolo decisivo fra queste due Megastar.

WWE Women's Championship - Asuka vs Charlotte Flair vs Bianca Belair

Dopo la perdita della cintura della Est of WWE è arrivato un cambio di attitudine per Bianca, molto più aggressiva. Asuka è ormai saldamente campionessa, ma Charlotte ha la storia di donna più vincente di sempre dalla sua parte. Come finirà?

Mixed Martial Arts Rules Match - Ronda Rousey vs Shayna Baszler

Due ex amiche e campionesse di coppia che ormai sono ai ferri corti. Shayna, per la prima volta amata dal WWE Universe, non ne può più dell'egoismo di Rousey. Per questo, due regine del ring, si sfideranno in un match stile arti marziali miste, una delle loro specialità.

Nella card ci sarà anche un match tra Gunther e Drew McIntyre, valido per l'Intercontinental Championship, la SlimJim Battle Royal e la sfida tra Logan Paukl, megastar dei social, e Ricochet.

Il main event di SummerSlam, Undisputed WWE Universal Championship - Roman Reigns vs Jey Uso

La storia più affascinante di sempre, quella della Bloodline, è ormai al punto focale dell'arco narrativo. Jey Uso, rimasto solo senza il fratello Jimmy, sfiderà Roman per strappargli il titolo che detiene da oltre 1000 giorni e prendersi lo scettro di capo tribù.

Una storia familiare stupenda fra due cugini che prima erano nemici, poi alleati e adesso sono nuovamente uno contro l'altro.