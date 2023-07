Money in the Bank: la scalata al successo delle stelle WWE

Uno spettacolo strepitoso alla O2 Arena di Londra, per il 14° appuntamento della storia con Money in The Bank. Gli Usos hanno battuto Roman Reigns e Solo Sikoa, mentre Damian Priest e Iyo Sky hanno vinto le rispettive valigette.

Sabato 1° luglio le superstar della WWE hanno dato spettacolo all'interno della 02 Arena di Londra con Money in the Bank, uno degli show di punta della schedule annuale. Due match con le scale, sia al maschile sia al femminile, con in palio le ambite valigette e la possibilità di sfidare un campione di qualsiasi brand. Ma a coronare il tutto l'attesissima "Bloodline Civil War", nuovo intrigante pezzo all'interno di una storyline avvincente, forse la più avvincente da anni. Ecco il resoconto completo dell'evento.

Damian Priest è Mr. Money in the Bank

Il PLE non poteva che aprirsi con uno degli incontri più attesi della serata: il Money in the Bank ladder match della divisione maschile. Grande successo per Damian Priest che si è preso la vittoria dell'ambita valigetta, guadagnandosi il diritto di sfidare il campione mondiale in qualsiasi momento, battendo altri 6 avversari.

Niente da fare per LA Knight, osannato dal pubblico inglese e da molti considerato il favorito alla vittoria. Logan Paul e Ricochet hanno dato ancora una volta spettacolo finendo su dei tavoli posizionati all'infuori del ring.

Il tradimento di Shayna Baszler

Si chiude nel peggiore dei modi l'amicizia storica tra Ronda Rousey e Shayna Baszler. Quest'ultima ha deciso di attaccarla alle spalle, permettendo a Liv Morgan e Raquel Rodriguez di diventare le nuove Women's Tag Team Champions.

Money in the Bank: le nostre interviste alle stelle della WWE

Gunther supera Riddle... ma Drew è tornato!

Vittoria abbastanza agevole per Gunther che approfitta della caviglia malandata di Matt Riddle per indebolirlo e sottometterlo. Nel post match ritorno a sorpresa di Drew McIntyre che ha attaccato l'attuale Intercontinental Champion, facendo capire in maniera esplicita di voler puntare al titolo. Lo scozzese non si vedeva sugli schermi WWE da WrestleMania.

Frizioni all'interno della Damage CTRL?

Iyo Sky è la nuova Miss Money in the Bank. L'ex campionessa di NXT, dopo essere stata colpita da Bayley, ha ricambiato il "favore" alla sua leader, ammanettandola alla scala assieme a Becky Lynch e prendendosi la valigetta. Niente da fare per la veterana del ring Trish Stratus, rimasta a bocca asciutta nonostante i proclami degli ultimi mesi.

John Cena vuole una WrestleMania a Londra

In uno dei momenti più inaspettati e clamorosi della serata John Cena è apparso a Money in the Bank, infiammando il pubblico della 02 Arena. Il 16 volte campione del mondo ha chiesto a gran voce la possibilità di una WrestleMania a Londra, venendo però interrotto da Grayson Waller.

Ma questa volta niente "viral moment" per l'ex di NXT. John Cena lo ha messo al tappeto con la patentata Attitude Adjustment e ha festeggiato con il pubblico, prendendosi la meritata standing ovation.

Ovazione per l'American Nightmare

Dopo essere stato assente da Clash at the Castle per via di un grave infortunio, Cody Rhodes non poteva mancare al grande ritorno della WWE in Inghilterra. Accolto da un'ovazione del pubblico l'American Nightmare ha sconfitto Dominik Mysterio con la Cross Rhodes. A poco sono servite le distrazioni della Raw Women's Champion Rhea Ripley.

Seth Rollins supera Balor, ma attenzione a Damian Priest

Ennesima conferma titolata per il World Heavyweight Champion Seth "Freakin" Rollins, ma questa volta l'interferenza di Priest è stata fatale. Il componente del Judgment Day è costato la vittoria al suo compagno di stable Balor, discutendo animatamente dopo il match.

Money in the Bank, Triple H: "Un enorme successo per la WWE"

Il trionfo degli Usos

Il Main Event che raccontava la "Bloodline Civil War" è terminato con il successo degli Usos, che sono riusciti a mettere al tappeto Roman Reigns, che sta diventando sempre di più un capo senza tribù. Decisivo, dopo un tuffo a vuoto di Solo Sikoa, la Frog Splash di Jey Uso su Roman.

Un momento storico perché Roman non veniva schienato da ben tre anni e mezzo, e ormai non sembra più imbattibile come un tempo. Sarà interessante capire quali saranno i risvolti in vista di SummerSlam.

Dove rivedere Money in the Bank

L'evento è disponibile in differita sul WWE Network. L'intero weekend londinese, tra SmackDown e Money in the Bank, ha fatto incetta di visualizzazioni sui social, diventando uno dei più profittevoli in termini di incassi all'interno di un'arena. Chiaro segnale di come la WWE sia sempre più amata oltre oceano.