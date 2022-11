Summer Job: il primo trailer del reality show condotto da Matilde Gioli e targato Netflix

Netflix Italia ha pubblicato il primo trailer di Summer Job, il suo reality show italiano originale, prodotto da Banijay Italia e condotto da Matilde Gioli, che debutta con questo nuovo ruolo.

Cosa dobbiamo aspettarci? Il video introduce le dinamiche chiave del programma e alcune reazioni dei suoi concorrenti, facendo ben sperare.

Al centro di Summer Job troviamo 10 concorrenti tra i 18 e i 23 anni, selezionati per il loro stile di vita dedito al divertimento e alla pigrizia. Questi vengono scelti per trascorrere una vacanza da sogno in una villa paradisiaca in Messico, sulla riviera Maya, ma l'apparenza inganna, anche perché il paradiso in cui sono appena arrivati li obbligherà verso qualcosa che non hanno mai fatto: lavorare.

Così i protagonisti di questo nuovo reality si ritroveranno in un contesto in cui tutto quello che hanno ottenuto dovrà essere mantenuto attraverso alcuni "lavoretti estivi". L'unico modo per restare in gioco diventa quindi quello di sudarsi ogni cosa per ogni settimana, cercando di dimostrare il proprio impegno giornaliero.

Dopo le prime 24 ore in cui potranno godersi tutti i comfort messi a disposizione, scopriranno infatti che tutto ha un costo e che per vivere un'avventura esotica da sogno il prezzo da pagare sarà affrontare la loro prima esperienza lavorativa. Per raccogliere il budget settimanale e continuare il divertimento, dovranno lavorare in alcune delle attività locali della riviera sotto la supervisione e il giudizio di boss molto esigenti. Divisi in gruppi da 2 o 3 persone ciascuno, si cimenteranno, ogni settimana, in diversi summer jobs (camerieri/e, assistenti al rifugio per animali, addetti/e alla manutenzione e al giardinaggio...). Coloro i quali non porteranno a termine il lavoro assegnatogli dal datore di lavoro o non lo faranno con impegno e dedizione, non riceveranno la busta paga a fine settimana e saranno a rischio eliminazione.

Tutto questo traspare perfettamente dal trailer appena pubblicato di Summer Job, dandoci un primissimo assaggio di quella che sarà l'esperienza dei suoi concorrenti. Divisa in 8 episodi, l'uscita dello show è attesa per il 16 dicembre.

