Matilde Gioli è Cavaliere della Repubblica: "Papà, ovunque tu sia, questo è per te" (FOTO)

Matilde Gioli, nome d'arte di Matilde Lojacono, è stata nominata Cavaliere della Repubblica da Sergio Mattarella: ad annunciarlo è la stessa attrice attraverso una foto pubblicata sul suo profilo Instagram nella cui didascalia ha anche aggiunto una dolce dedica al padre.

Sul documento compare il suo vero nome ma anche quello del Presidente della Repubblica e del premier Mario Draghi. Non sono ancora state rivelate le motivazioni ufficiali per aver conferito all'attrice questa prestigiosa onorificenza e sui social, oltre ai commenti positivi e alle congratulazioni, c'è anche chi ha chiesto il perché di questo riconoscimento: "Cosa hai fatto per il nostro Paese?".

Nella didascalia della foto la Gioli ha scritto: "Ecco un altro scossone forte. Cavaliere della Repubblica. Ringrazio il nostro presidente Sergio Mattarella per avermi conferito questo prestigioso riconoscimento, è un onore. Non so cosa darei per vedere la faccia di mio papà. Ovunque tu sia, questo è per te."

Matilde Gioli ha vissuto un anno molto intenso, pieno di impegni e di soddisfazioni: dal successo di Doc Nelle tue Mani fino alla sua relazione con Alessandro Marcucci. Nelle ultime settimane l'attrice è tornata sul set della seconda stagione del medical drama della Rai, la cui messa in onda è prevista per l'autunno.