Sulle Nuvole: il trailer ufficiale dell’esordio alla regia di Tommaso Paradiso

Il canale Youtube di Warner Bros. Italia ha appena diffuso il trailer ufficiale di Sulle Nuvole, l'intensa storia di amore e musica che vede l'esordio alla regia di Tommaso Paradiso con protagonisti Marco Cocci e Barbara Ronchi. Nel cast del film, che arriverà nelle sale cinematografiche ad aprile, figurano anche Paolo Briguglia, Sergio Romano e Bettina Giovannini.

La pellicola, a differenza di Sotto il sole di Riccione, produzione Netflix ideata partendo da una canzone dei Thegiornalisti in cui era stato coinvolto lo stesso Paradiso, non ha come obbiettivo quello di intrattenere un pubblico formato da adolescenti, bensì quello di mostrare un amore adulto, dedicato più ai quarantenni che ai millennials.

Il soggetto e la sceneggiatura sono stati scritti da Chiara Barzini, Luca Infascelli e Tommaso Paradiso: il film è una produzione Warner Bros Entertainment Italia e Cinemaundici e sarà al cinema il 26, 27 e 28 Aprile, distribuito da Warner Bros. Pictures.

Sulle nuvole è un'intensa storia d'amore e musica, la cui sinossi recita: "Nic Vega (Marco Cocci) ha un passato di successo nella musica, con alle spalle una gloriosa carriera da cantante e una grande storia d'amore chiusa da anni. Ormai in crisi da tempo, quando realizza di aver perso tutto - fama, amici e ispirazione - Nic decide di tornare da lei, Francesca (Barbara Ronchi), irrompendo così nella sua vita serena e felice. Potranno i ricordi riaccendere l'amore e la passione di una volta?".