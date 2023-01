Sudestival: arriva in Puglia il Festival dedicato al cinema italiano di qualità

Sudestival, il Festival dedicato al cinema italiano di qualità, va in scena in Puglia dal 27 gennaio con 60 proiezioni, 6 sezioni, 12 premi, oltre 40 ospiti e la prima retrospettiva italiana dedicata a Mattia Torre.

Dal 27 gennaio al 17 marzo 2023 torna il Sudestival, progetto dell'Associazione Culturale Sguardi, fondato e diretto da Michele Suma. Il festival, afferente all'Apulia Cinefestival Network e all'AFIC, viene realizzato nell'ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola promosso da MIC e MIM, grazie anche al sostegno della Città di Monopoli, del Comune di Polignano a Mare, della città di Fasano e col patrocinio della Città Metropolitana di Bari, del Comune di Bari, dell'Università degli Studi di Bari e del Conservatorio "Nino Rota" di Monopoli.

Giunto alla sua 23esima edizione, il Sudestival è il primo e unico festival di cinema italiano in Puglia che si svolge in inverno, divenuto il punto di riferimento per le opere prime e seconde della produzione nazionale di qualità. Da sempre svoltosi nella città di Monopoli, la nuova edizione allarga i suoi confini, allocando alcune delle sue sezioni anche nelle città di Fasano, Polignano a Mare e Bari, ospitando, per la prima volta, anteprime, proiezioni e ospiti provenienti da tutta Italia.

Dopo il successo della scorsa edizione, vissuta ancora con le difficoltà della pandemia, il Sudestival torna al suo pubblico nella sua versione del festival "lungo un inverno", moltiplicando non solo i luoghi ma anche il programma: 35 giorni di festival, 60 proiezioni, 6 sezioni, 12 premi e oltre 40 ospiti sono alcuni dei numeri della nuova edizione.

Sei le sezioni in cui si articola la kermesse: la sezione principale del Concorso Lungometraggi, la sezione Concorso DOC - a cura di Maurizio Di Rienzo, Corta è la notte - a cura de La Rete dei festival Adriatici-, la Retrospettiva "Gli Imprescindibili", dedicata quest'anno a Mattia Torre, la prima in Italia a celebrare la filmografia del regista e dello sceneggiatore prematuramente scomparso.

Immancabile e molto attesa dagli studenti delle scuole del territorio - e non solo - la sezione delle Masterclass, a cui da sempre il Sudestival ha riservato una particolare attenzione. Un momento prezioso, di arricchimento e di confronto, che vedrà protagonisti nomi di fama internazionale interloquire con i giovani. Si parte con l'attore e regista Kim Rossi Stuart (Interpretare un personaggio: il ruolo dell'attore nell'opera filmica), per proseguire con il regista Claudio Cupellini (Dalla graphic novel allo schermo: la sceneggiatura de La terra dei figli), al direttore della fotografia Duccio Cimatti (Il ruolo strategico della luce nell'opera filmica), la regista Margherita Ferri (Grammatica e sintassi delle serie TV), lo sceneggiatore Salvatore De Mola (Sceneggiare "Questo è un uomo"), Marco Spoletini (Il ruolo del montaggio nell'opera filmica: Il silenzio grande) e il giornalista Mauro Gervasini (Commedia all'italiana: ieri, oggi, e domani?).

Alle Masterclass per gli studenti si aggiungono due incontri aperti al pubblico con il montatore Marco Spoletini (Il ritmo del montaggio in un film di genere: Piove) e il regista Massimiliano Bruno (Nessuno mi può giudicare). Quest'anno con una Giuria Giovani, nata ventitré anni fa grazie all'impegno del Polo Liceale "Galilei-Curie" di Monopoli, conta oltre 1000 studenti tra gli Istituti superiori coinvolti di Monopoli e Fasano. Un numero più che raddoppiato rispetto agli scorsi anni, a dimostrazione del radicamento sul territorio di un festival che si pone l'obiettivo di formare e di appassionare le nuove generazioni al cinema e alla fascinazione della sala.

In questo quadro si colloca l'aggiornamento per i docenti, un unicum del genere, affidato alle lezioni di Valentina Domenici e Massimo Causo, con incontri dedicati all'approfondimento della settima arte anche per gli insegnanti. Protagonisti del Sudestival sono i giovani, ma anche i giovanissimi: a loro è dedicata, non da ultima, la sezione Kids, con la direzione artistica di Marino Guarnieri e i laboratori curati dall'Allegra Brigata di Monopoli.

Tra le novità della nuova edizione numerosissime serate evento che porteranno nel cuore della Puglia il grande cinema d'autore, anteprime, ospiti - Kim Rossi Stuart con Brado, Claudia Gerini con Tapirulan - ma anche incontri con importanti professionisti del settore, con la presentazione de IL CINEMA. L'IMMORTALE (Einaudi) di Daniele Vicari, de IL DIZIONARIO DEI FILM, EDIZIONE DEL TRENTENNALE 1993 - 2023 (Baldini+Castoldi) di Paolo Mereghetti, e un focus sulla situazione del cinema al Sud, a cui hanno già aderito Giorgio Gosetti - presidente AFIC, Giulio Dilonardo - Presidente ANEC Puglia e Basilicata, Francesca Cima - Produttrice INDIGO Film e Maria Giuseppina Troccoli - dirigente MIC.

Anche in questa edizione verrà celebrata l'opera di un artista che ha abitato la terra di confine tra musica e cinema, Enzo Jannacci, con la proiezione de L'Udienza di Marco Ferreri e la presentazione del libro di Enzo Gentile Enzo Jannacci. Ecco tutto qui, con parole e musica di Paolo Jannacci al pianoforte, spettacolo-concerto in anteprima nazionale. Un'attenzione particolare sarà inoltre riservata al cinema armeno*, attraverso un programma esclusivo di due giorni, espressione del gemellaggio con il GAIFF di Yerevan e programmato a Bari, città che può narrare la storia umana, religiosa e culturale che lega l'Armenia alla Puglia, e a Polignano a Mare.

Fiore all'occhiello del Festival, da sempre, i premi, che quest'anno saranno ben 12, assegnati dalla Giuria Nazionale Lungometraggi (Faro d'Autore della Città di Monopoli e Premio Miglior Attrice/Attore "Masseria Santa Teresa"), dalla Giuria Nazionale Doc, dalla Giuria SNCCI (Premio della critica italiana SNCCI), dalla Giuria Giovani Sudestival School (Premio "Fondazione Puglia"), dalla Giuria KIDS Sudestival School e dal pubblico del Sudestival (Premio "Arcadia"). Confermati anche quest'anno il Premio "Gianni Lenoci" alla Miglior Colonna Sonora e il Premio AFC "Carlo Delle Piane" alla Miglior Sceneggiatura.

Madrina della 23esima edizione del Sudestival sarà Bianca Nappi, affermata attrice nel panorama nazionale originaria di Trani, ospite speciale della serata delle premiazioni: a lei sarà dedicato un riconoscimento speciale e sarà proiettato un film, tra i tanti che la vedono protagonista, da lei scelto. Tutto il programma e gli aggiornamenti sono consultabili su: www.sudestival.org - Facebook SUDESTIVAL - Twitter SUDESTIVAL - Instagram SUDESTIVAL