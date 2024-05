A Sudden Case of Christmas, Danny DeVito e Andie MacDowell protagonisti del film natalizio girato a Cortina

Nel corso del Marché du Film del Festival di Cannes in programma da domani in Francia, verrà presentato ai potenziali acquirenti anche il nuovo film di Peter Chelsom, dal titolo A Sudden Case of Christmas, con protagonisti Danny DeVito e Andie MacDowell.

Il film è stato scritto dal regista insieme a Tinker Lindsay, Gianluca Bomprezzi, Neri Parenti, Federico Baccomo e Francesco Patierno. A Sudden Case of Christmas è ambientato in Italia, tra Cortina d'Ampezzo e San Vito e nel progetto sono diversi professionisti italiani coinvolti insieme al cast tecnico e artistico di Hollywood.

Danny DeVito sul set del film Nobel Son - Un colpo da Nobel

Storia tra i monti

A Sudden Case of Christmas segue le vicende di Lawrence (DeVito), gestore di un grand hotel sulle montagne italiane. Ogni inverno, Lawrence ospita la famiglia allargata per Natale ma quest'anno sua figlia (Lucy DeVito), e suo marito (Wilmer Valderrama), porteranno la loro figlia di 10 anni, Claire (Antonella Rose) in visita al luogo ad agosto. Tuttavia, la giovane coppia porta notizie scioccanti: stanno per divorziare e incaricano Lawrence di comunicare la brutta notizia a Claire. Quando la bambina si accorge che ben presto la sua famiglia si separerà e non tornerà a dicembre, insiste nel voler trascorrere un ultimo Natale tutti insieme nel bel mezzo dell'estate. Gli altri nonni di Claire (MacDowell e José Zúñiga) vengono convocati sul posto mentre Claire, alleatasi con il nonno Lawrence pianifica varie attività con l'obiettivo di riconciliare e riunire tutta la famiglia.

Guglielmo Marchetti, presidente di Notorious Pictures, ha espresso il proprio entusiasmo per il progetto:"Siamo entusiasti di questa collaborazione. Il team di VMI ha subito compreso il grande potenziale di A Sudden Case of Christmas. Come noi, hanno amato questo film, una commedia romantica che scalda il cuore ed è comunque un'esperienza divertente da guardare".

Danny De Vito e Massimo Boldi in una scena di Christmas in Love

Danny DeVito in passato aveva già lavorato in passato con Neri Parenti, che lo diresse nel cinepanettone Christmas in love, in cui recitò al fianco della coppia formata da Massimo Boldi e Christian De Sica.