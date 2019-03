Suburra 2: Netflix e lo spot piccante con Aureliano, Spadino e Lele

I cattivi di Suburra 2 in uno spot Netflix alle prese con una sfida piccante: niente nudità (e un po' ce ne dispiace) ma tre assaggi potenzialmente pericolosi e non certamente adatti a tutti i palati. Come se la saranno cavata i tre protagonisti della serie?

Aureliano, Spadino e Lele - ovvero Alessandro Borghi, Giacomo Ferrara ed Eduardo Valdarnini - hanno accettato la sfida piccante di Netflix per stabilire chi fosse il più "cattivo" tra i tre. Le tre star di Suburra 2 si sono sedute ad un tavolo e hanno scoperto i piatti che avevano di fronte e sui quali erano impiattati tre assaggi piccoli ma insidiosi. Una tartina alla 'nduja, un'altra tartina con della spianata (entrambi specialità piccanti calabresi) e un semplice peperoncino rosso di cui ignoriamo la gradazione sulla scala scoville, ma doveva essere abbastanza alta a giudicare dalle facce dei tre "cattivi" quando hanno provato ad assaggiarla.

Leggi anche: Masterchef Italia 8: i The Jackal uccidono i giudici con una carbonara micidiale!

Se l'assaggio delle tartine non è stato un grosso problema (anzi, i tre hanno apprezzato), l'assaggio del peperoncino ha frenato un po' il loro entusiasmo. Giacomo Ferrara prova a spiegare con disinvoltura la tecnica adatta (ma ce n'è una?) per addentare un peperoncino piccante senza traumi, ma... guardate nel video come va a finire e scoprite chi è il vincitore di questa sfida.

La seconda stagione di Suburra è uscita su Netflix lo scorso 22 febbraio - ne abbiamo parlato anche nella nostra recensione di Suburra 2 - e si svolge nelle settimane cruciali per l'elezione del sindaco di Roma. La lotta per il potere tra politica corrotta, criminalità organizzata e clero si fa più serrata. Aureliano, Spadino e Lele sono ancora una volta i personaggi principali della serie, ma per loro arriveranno dei cambiamenti importanti.