Suburbia Killer, su Netflix in streaming da oggi

Suburbia killer (El inocente) arriva in streaming su Netflix a partire da oggi 30 aprile 2021: disponibile online tutte le puntate della prima stagione del thriller spagnolo!

La miniserie Suburbia killer è un vero e proprio adattamento per il piccolo schermo del romanzo di Harlan Coben dal titolo El Inocente, edito ormai nel 2006. A partire da questo libro è arrivata la sceneggiatura, opera di Guillem Clua, Jordi Vallejo e Oriol Paulo (regista già di titoli acclamati come Contrattempo e scrittore di Con gli occhi dell'assassino). Al centro del racconto troviamo Mateo (Mario Casas) che viene accusato di omicidio dopo essere intervenuto per placare una rissa. L'uomo viene buttato in carcere e le cose non si mettono meglio quando la moglie Olivia (Aura Garrido) riceve una telefonata che rimette Mateo al centro di un mistero...

Suburbia Killer: una foto di scena della serie

Nel cast ci sono Mario Casas, Juana Acosta, Joxean Bengoetxea, Olivia Castanho, Jordi Collado, José Coronado, Gonzalo de Castro, Miki Esparbé, Sam Feuer, Aura Garrido. Harlan Coben, autore del romanzo e celebre scrittore statunitense, ha firmato nell'agosto 2018 un contratto multimilionario di cinque anni con Netflix, in cui accordava al gigante streaming di sviluppare in prodotti seriali 14 dei suoi romanzi, comprendendolo come Produttore Esecutivo in tutti quanti i progetti. Il primo titolo ad arrivare è stato The Stranger, basato sul romanzo omonimo, nel 2020.

Suburbia killer è solo l'ultima di tante novità in catalogo ad aprile 2021 su Netflix, che questo mese ha messo a disposizione degli utenti nuove attese serie tv, saghe memorabili e grandi cult.