Submergence: stasera su Rai Movie in prima visione il film di Wim Wenders

Appuntamento con il cinema d'autore stasera su Rai Movie alle 21:10: per il ciclo "Il vizio del cinema" va in onda Submergence, il film diretto da Wim Wenders nel 2017, proposto stasera in prima visione, con James McAvoy e Alicia Vikander.

Submergence: Alicia Vikander e James McAvoy in una scena

Submergence è l'adattamento cinematografico dell'omonimo romanzo di J.M. Ledgard, corrispondente per il The Economist specializzato in relazioni politiche e in guerre straniere. Il film racconta la storia di James (James McAvoy) e Danielle (Alicia Vikander), lui agente segreto britannico, lei biomatematica impegnata nello studio dei fondali oceanici.

Il loro amore nasce su una spiaggia della Normandia, ma presto viene messo alla prova dai rispettivi lavori: James deve partire per un'operazione di intelligence in Somalia, dove fingerà di partecipare ad un progetto idrico in una zona controllata dagli estremisti islamici, Danielle deve immergersi nel Mar Glaciale Artico. Tutto si complica quando James viene preso in ostaggio dai terroristi e lei, lontana migliaia di chilometri, deve proseguire nel suo progetto con la mente fissa al silenzio dell'uomo che ama.